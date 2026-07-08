Así podrá ver los partidos de la primera fecha de la Liga Betplay EN VIVO

La fiesta mundialista está a punto de llegar a su fin y quedan 10 días para conocer a un nuevo campeón o para ver a Argentina defender el título. Sin embargo, esta no sería una desalentadora noticia, ya que de manera casi consecutiva iniciaría una nueva edición de la Liga Betplay.

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El Fútbol Profesional Colombiano comenzará de manera oficial el viernes 24 de julio, una vez termine el Mundial. Frente a esta situación se fueron ultimando detalles con respecto a la organización, entre los cuales justamente se encontraba el tema de las transmisiones, los cuales ya fueron confirmados para la primera jornada.

Horarios y dónde ver la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-2

Por medio de las redes sociales de Dimayor se anunció por fin las fechas y horarios del todos contra todos para la Liga Betplay de clausura. Allí se dieron a conocer los cruces que habrá en el transcurso de las 19 fechas, incluyendo la tan esperada jornada de clásicos.

Es válido aclarar que, durante el desarrollo del campeonato podría haber algunos cambios en el calendario tomando en cuenta que todavía hay clubes en competencia internacional y también se jugará en simultáneo la Copa Betplay. Sin embargo, la idea es tratar de mantener las fechas para tener tiempo de jugar los habituales cuadrangulares.

Ahora solo hace falta que se dé por fin el pitazo inicial que anuncie el regreso de la Liga Betplay el 24 de julio y, a partir de este momento, los hinchas podrán seguir de cerca todos los partidos a través de:

Viernes 24 de julio

Llaneros FC vs. Deportivo Pereira – 6:10 PM – Bello Horizonte – WIN/WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY

– 6:10 PM – Bello Horizonte – WIN/WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY Deportivo Cali vs. Jaguares – 8:15 PM – Deportivo Cali – WIN/WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY

Sábado 25 de julio

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional – 2:00 PM – La Independencia – WIN/WIN PLAY

– 2:00 PM – La Independencia – WIN/WIN PLAY Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto – 4:05 PM – Metropolitano de Itagüí – WIN+/WIN PLAY

– 4:05 PM – Metropolitano de Itagüí – WIN+/WIN PLAY Millonarios vs. Atlético Bucaramanga – 6:10 PM – El Campín – WIN+/WIN PLAY

– 6:10 PM – El Campín – WIN+/WIN PLAY Deportes Tolima vs. Junior FC – 8:15 PM – Manuel Murillo Toro – WIN/WIN+/WIN PLAY

Domingo 26 de julio

Inter Bogotá vs. América de Cali – 2:00 PM – El Campín – WIN+/WIN PLAY

– 2:00 PM – El Campín – WIN+/WIN PLAY Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe – 4:05 PM – Cincuentenario – WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY

– 4:05 PM – Cincuentenario – WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY Alianza FC vs. Fortaleza – 6:10 PM – Armando Maestre – WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY

– 6:10 PM – Armando Maestre – WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo – 8:15 PM – Palogrande – WIN/WIN+ FÚTBOL/WIN PLAY

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¿Cuándo termina la Liga Betplay 2026-II?

Según el calendario de la Dimayor, la fase todos contra todos de la Liga BetPlay se extenderá hasta el 8 de noviembre y los cuadrangulares se desarrollarán desde el 14 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

La gran final tendría sus partidos de ida y vuelta el 8 y 12 de diciembre, respectivamente.