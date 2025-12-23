Santa Fe busca lateral derecho: dos jugadores campeones se acercan

Armarse de la mejor manera es la necesidad de Pablo Repetto con la urgencia de hacer un buen papel a nivel internacional recordando esas semifinales en la Copa Libertadores de 2013 cayendo en manos de Olimpia. En el 2026 tendrán un calendario exigente con Superliga como el primer título en juego, la Liga BetPlay, Copa BetPlay y torneo continental.

Con todo lo que está en juego, el campeón del primer semestre de la Liga BetPlay tiene que dar un golpe en el mercado de fichajes para cubrir las salidas de jugadores como Marcelo Meli, Joaquín Sosa, Edwar López, Harold Santiago Mosquera, Elvis Perlaza, entre otros. Justamente, en esa banda derecha, ya hay importantes candidatos.

Pablo Repetto conoce a la perfección al palmireño Joan Castro con el que trabajó durante su corta etapa en Atlético Nacional. Castro tendrá que regresar a Internacional de Bogotá, pero la idea es no contar con él. Santa Fe puso sus ojos en el lateral derecho.

LA RESPUESTA DE INTERNACIONAL DE BOGOTÁ Y REACTIVARÁN UN VIEJO INTERÉS

De acuerdo con información de Carolina Castellanos en el programa La FM Más Deportes, “eso de Joan Castro se cayó. Me dicen en Santa Fe que Inter de Bogotá, el nuevo Internacional de Bogotá pedía una cifra muy alta para lograr ese préstamo”.

En ese orden de ideas, Santa Fe no contaría con Joan Castro por las trabas que ha puesto Internacional de Bogotá, y ante eso, el club iría por Yerson Candelo, jugador con el que ya habían intentado cerrar en anteriores mercados de fichajes. El experimentado lateral derecho de 33 años ha ganado una Copa BetPlay, una Superliga y una Liga BetPlay con el Deportivo Cali, una Copa MX y Supercopa MX con Querétaro y una Copa BetPlay, Superliga y Liga con Atlético Nacional.

Yerson Candelo está en América de Cali y podría ser una de las bajas para este 2026 del cuadro escarlata. Ahí estaría Independiente Santa Fe pendiente para poder fichar al lateral derecho y cubrir esa salida de Elvis Perlaza.

LA OPCIÓN INESPERADA EN SANTA FE PARA FICHAR UN LATERAL DERECHO

Guillermo Arango complementó a la información de Carolina aportando con otro nombre que no estaba en la órbita de nadie. Carlos Alemán, periodista de Win Sports pasó el nombre de “el nombre es Walmer Pacheco”. El lateral derecho pasó por el Junior de Barranquilla, equipo en donde fue campeón de la Liga BetPlay en 2023.

En La Equidad estuvo cinco años y ya sabe jugar en la capital. No tendría problemas con la adaptación, por lo menos no a la ciudad ya aclimatado a la altura de la capital. Durante los últimos años estuvo en el Deportivo Pereira.

Por su parte, en el mediocampo Kilian Toscano podría llegar a la institución después de no ser tenido en el último tramo con Atlético Nacional. El volante podría dar un apoyo en esa medular central. Después de todos estos laterales derechos que llaman la atención en el cuadro cardenal y Toscano, el club ya tiene listo a falta de algunos detalles la llegada del uruguayo Franco Fagúndez.