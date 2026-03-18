Santa Fe confirmó el regreso de dos importantes refuerzos

Independiente Santa Fe no pasa por su mejor momento en la Liga Betplay y con el pasar de las fechas se ve un rendimiento bastante irregular que podría llegar a dificultar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia local.

Sin embargo, recientemente habría recibido una buena noticia por parte del departamento médico en donde había dos piezas fundamentales en el la plantilla que encabeza el estratega Omar Rodríguez. Gabriela Huertas y Brenda Cardona son las dos protagonistas que le podrían llegar a devolver las alegrías y buenos resultados al cuadro 'cardenal' tras superar sus respectivas lesiones.

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Huertas y Cardona recibieron el alta médica en Santa Fe

El cuadro 'cardenal' inició con el "pie izquierdo" la décima edición de la Liga Betplay Femenina, ya que se encuentra en la séptima casilla de la tabla de posiciones tras obtener resultados bastante irregulares, dos de ellos derrotas significativas que podrían complicar la clasificación.

Santa Fe viene de caer en condición de visitante contra Orsomarso en el marco de la fecha 4 y el siguiente duelo sería uno de los más importantes, ya que se enfrentará ante su máximo rival en la competencia y el que le ha dado varios dolores de cabeza, Deportivo Cali.

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Sin embargo, para este compromiso podría llegar a contar con dos refuerzos importantes con los que se podría llegar a poner fin a la hegemonía que tiene la escuadra 'azucarera'. El estratega venezolano contaría con la ventaja de auspiciar como local en el Estadio El Campín, pero de igual manera de sumar a la lista de convocadas a Gabriela Huertas y Brenda Cardona.

El cuerpo médico de Santa Fe dio a conocer de manera oficial el martes 17 de marzo que Cardona y Huertas ya habrían superado las respectivas lesiones que les impidieron sumar minutos dentro del campo de juego durante varios meses. Se les llevaron a cabo las respectivas pruebas para evaluar su estado físico y tras el seguimiento que s llevó a cabo se confirmó que están aptas para jugar de nuevo.

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¿Cuándo será el partido entre Santa Fe vs Cali?

Tras haberse enfrentado en la final de la edición 2025 de la Liga Betplay Femenina, las 'leonas' y las 'azucareras' se vuelven a enfrentar, esta vez en el marco de la fecha 5 del "todos contra todos".

Este duelo se jugará el lunes 23 de marzo en el Estadio El Campín sobre las 13:00 hora local, partido que podrá definir el liderado de Cali o la permanencia de Santa Fe dentro de los ocho si llegan a ganar.

¿Qué lesiones tenían Gabriela Huertas y Brenda Cardona en Santa Fe?

Gabriela Huertas: lesión de ligamento cruzado anterior, menisco y ligamento colateral.

Brenda Cardona: lesión de ligamento cruzado anterior y menisco.