Santa Fe cumpliría prioridad en el mercado: extremo argentino fue ofrecido

Pablo Repetto llegó a Santa Fe y una de las primeras prioridades era que el uruguayo iba a armar el equipo conforme a los fichajes que él pidiera al presidente Eduardo Méndez. Entre ellos, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, mediapunta charrúa con el que compartió en Nacional de Uruguay y delantero argentino, respectivamente. También llegaron Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Luis Palacios, Edwin Mosquera y Juan Sebastián Quintero.

Sin embargo, con esas siete caras nuevas no está cerrado el mercado de fichajes para Independiente Santa Fe. Desde hace un tiempo, el entrenador uruguayo está buscando a un extremo, seguramente internacional y un defensor central que falta por terminar el libro de pases. El defensa que suena es Brayan Ceballos.

En cuanto al extremo, se habló del interés en Lucas Besozzi, pero no llegaron a ningún acuerdo. Durante las últimas horas, apareció otro jugador argentino que se ha ofrecido a la institución cardenal. Además, viene de ser campeón en Argentina.

IGNACIO SCHOR FUE OFRECIDO A SANTA FE

Con esa prioridad de buscar un extremo internacional, el jugador que tiene la mayor posibilidad de llegar a la institución cardenal es Ignacio Schor. El argentino contó con una última experiencia en Platense y quedó campeón con el club en el Apertura 2025.

Ignacio Schor se formó en las juveniles de River Plate y de San Lorenzo. A nivel profesional, el extremo argentino ha jugado en Platense y en Newell’s Old Boys. Ha jugado 144 partidos en toda su carrera sumando cinco goles y ocho asistencias. Tiene 25 años, y, como lo evidencian sus estadísticas, no es un jugador que se caracteriza por marcar varias anotaciones.

De acuerdo con información de Julián Capera y de Uriel Liugt, Ignacio Schor ha sido ofrecido a Independiente Santa Fe y el club cardenal ya está evaluando la posibilidad de firmarle un contrato al extremo. Schor acaba de terminar su respectivo contrato con Platense.

El hecho de que esté como agente libre hace las cosas más fáciles para que Independiente Santa Fe pueda llegar a un acuerdo con el jugador argentino de 25 años. Habrá que esperar el desenlace de estas negociaciones con el entorno del futbolista para que se confirme el fichaje de manera oficial.

En ese sentido, con la llegada de Mateo Puerta y a la espera del extremo y un defensor central, Santa Fe terminará el mercado de fichajes con amplias posibilidades para pelear la Liga BetPlay y la Copa Libertadores a partir del mes de abril cuando conozca su suerte en la fase de grupos.