Santa Fe daría golpe en el mercado: ficharía un campeón de Copa Libertadores

Independiente Santa Fe sigue dando de qué hablar para la preparación de cara a la Copa Libertadores. Con la llegada de Pablo Repetto, quedará por conocer el tipo de fichajes que quiere el entrenador uruguayo. Antes de definir a las contrataciones para el siguiente año, la consigna es trabajar desde la base que tiene el charrúa.

Ya definió la continuidad de Hugo Rodallega, de Christian Mafla, de Daniel Torres, de Omar Fernández Frasica. Víctor Moreno está cerca de sellar su renovación. La consigna es poder contar con el 85% de la base actual que tienen y meter uno que otro fichaje para pelear por la Copa Libertadores.

Franco Fagúndez, delantero uruguayo de 25 años sería el primer elegido para llegar al cuadro cardenal, se habla de Joan Castro, Kevin Pérez, quienes quedaron libres, dado que no serán tenidos en cuenta en sus anteriores clubes. En ese sentido del mercado de fichajes también se habla de la opción de Andrés Sarmiento.

ANDRÉS SARMIENTO SUENA PARA LLEGAR A INDEPENDIENTE SANTA FE

De acuerdo con Julián Capera, Santa Fe tendrá que pelear con Atlético Bucaramanga para poder sellar el fichaje de Andrés Sarmiento, extremo de Atlético Nacional. Sarmiento sería el reemplazo ideal de Harold Santiago Mosquera después de que el nacido en Buenaventura saliera con destino a Cerro Porteño de Paraguay.

La idea es que Santa Fe y Bucaramanga le puedan proponer al atacante un contrato de larga duración. En el caso de Harold Santiago Mosquera, el extremo ex Millonarios esperaba una renovación con un contrato duradero, pero finalmente no podían cumplir con esas expectativas del jugador. Ahora con Andrés Sarmiento sí le ofrecerían un vínculo largo.

Para los equipos interesados no será fácil, pues, Andrés Sarmiento tuvo un gran semestre, especialmente siendo más importante con Diego Arias que con Javier Gandolfi y Nacional podría retenerlo. Pues, el extremo que ya había pasado por el Atlético Bucaramanga tiene contrato de seis meses con el cuadro antioqueño.

Ese podría ser el principal problema en una posible contratación de Andrés Sarmiento para Independiente Santa Fe o Atlético Bucaramanga. Habrá que esperar a ver qué decisiones toma Atlético Nacional con un jugador que todavía tiene contrato de seis meses.

ANDRÉS SARMIENTO, UN EXPERIMENTADO EN LA COPA LIBERTADORES

Tal vez el interés de Santa Fe por Andrés Sarmiento también pase por el hecho de que es un jugador que ya sabe lo que es jugar la Copa Libertadores en reiteradas ocasiones, y que también la ha ganado cuando inició su carrera deportiva en Atlético Nacional en 2016.

Además de la Copa Libertadores, fue campeón de la Recopa Sudamericana de 2017. También ha ganado la Liga BetPlay 2017-I y la Liga de 2024-II. Ganó la Copa BetPlay en 2024 y 2025, además de la Superliga 2025. Es un futbolista que sabe lo que es jugar finales y ganarlas.