Se viene una nueva final para Independiente Santa Fe este jueves 15 de enero en un vibrante partido entre los campeones de los dos semestres del 2025. Los cardenales ganaron la décima estrella en el primer torneo, mientras que Junior de Barranquilla consiguió su undécimo título liguero.

Vea también: Colombia vs Portugal rompe todo en el Mundial: superan a la final

En la Superliga BetPlay que arrancará en Barranquilla y terminará en Bogotá, Santa Fe jugaría con la indumentaria anterior con el uniforme gris, que normalmente utiliza en condición de visitante cuando juega con el Junior en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Ese uniforme trae buenos recuerdos, pues, fue con esa casaca gris con la que superaron al Junior en la Liga BetPlay 2025-II remontándole el marcador con goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera. Sin embargo, la idea es poder estrenar el nuevo modelo que preparó FILA, patrocinador de Independiente Santa Fe para este 2026.

ASÍ SERÁ EL NUEVO UNIFORME DE INDEPENDIENTE SANTA FE PARA EL 2026

Diferente al del año pasado, la marca italiana FILA sorprendería con el regreso de una camiseta completamente roja en la parte del frente. Durante el 2025, utilizó una camisa que arrancaba con tintes blancos rodeando las mangas también. Luego, el rojo característico de Santa Fe acompañaba el resto de la indumentaria.

Le puede interesar: Falcao advierte a Millonarios: "lo que hace falta..."

En este caso, la camisa predominará con el rojo en su totalidad en la parte frontal, mientras que el blanco acompañará los costados. Las mangas también tendrá el blanco como protagonista en el nuevo modelo que expondrá la marca FILA para este 2026.









Seguramente, el viernes 16 de enero, después del primer sorbo de la Superliga se presentará el uniforme completo en las redes sociales. Se espera que Santa Fe utilice la indumentaria gris para el choque ante el Junior en Barranquilla y en condición de local se estrene el nuevo modelo.

Bajo ese panorama, todo parece indicar que el estreno de la nueva piel cardenal se usará en el duelo ante Águilas Doradas en la primera fecha de la Liga BetPlay el domingo 18 de enero a las 8:30 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Lea también: Marino Hinestroza enamora a Riquelme: “Tenemos mucha ilusión”

La nueva vestimenta de Santa Fe ya ha dado de qué hablar, en su mayoría, con buenos comentarios por parte de los hinchas que han reaccionado bien al cambio. Con esa nueva camisa, el cuadro bogotano podría quedar campeón de la Superliga si saca un buen resultado en Barranquilla y de local el miércoles 21 de enero.