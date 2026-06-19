Santa Fe tiene salida confirmada y crece interés por refuerzo para el segundo semestre

Independiente Santa Fe trabaja en lo que será la competencia del segundo semestre de 2026, en el que tendrá como grandes objetivos luchar por los títulos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, y además ser protagonista en la Copa Conmebol Sudamericana, ya que enfrentará a Caracas FC en los playoffs.

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Así se moverá Santa Fe en el mercado de fichajes

Después de confirmarse la continuidad del uruguayo Pablo Repetto como director técnico., el conjunto cardenal trabaja en la conformación de la nómina para los compromisos del segundo semestre.

Los capitalinos han emprendido la búsqueda de un defensa central, un lateral izquierdo, un extremo y un delantero para completar el plantel.

Santa Fe aumenta interés por defensa

En las últimas horas se ha dado a conocer que en Independiente Santa Fe creció el interés y además las gestiones para intentar incorporar al zaguero central o lateral izquierdo Daniel Londoño.

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Sin embargo, el cuadro cardenal tendrá que negociar con Deportivo Independiente Medellín, club dueño de sus derechos deportivos y en el que ha jugado desde la temporada 2023.

Y es que Londoño aún tiene contrato con el cuadro antioqueño hasta diciembre de 2028.

Jugador se va de Santa Fe

Mientras Santa Fe busca refuerzos también tiene que definir el futuro de algunos jugadores que no están en los planes del director técnico Pablo Repetto.

Uno de los futbolistas que no seguirá en el cuadro cardenal es Jhon Meléndez, quien tendría todo arreglado para sumarse a Águilas Doradas.