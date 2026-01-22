Santa Fe no se detiene: la prioridad internacional en el mercado de fichajes

Con la victoria categórica en la Superliga BetPlay, el proyecto de Pablo Repetto con Independiente Santa Fe viene tomando forma. Ya suman un título en cuestión de pocos días de trabajo al superar al Junior de Barranquilla y esperan figurar en la Liga BetPlay y Copa Libertadores.

En este mercado de fichajes, el club oficializó las llegadas de Franco Fagúndez y Nahuel Bustos como la cuota internacional, Kilian Toscano, Luis Ángel Palacios, Helibelton Palacios, Edwin Mosquera y Juan Sebastián Quintero que fue el último en llegar. Se arman en todas las líneas, pero todavía faltan piezas.

Pablo Repetto afirmó después del partido en entrevista con Win Sports que faltan jugadores. Sin dar posiciones, reveló que sería entre uno o tres futbolistas por confirmar. En ese sentido, habrá que esperar qué tipo de fichajes confirmará en los próximos días, mientras manejan la prioridad absoluta de traer a un extremo.

LA PRIORIDAD EN EL EXTREMO QUE BUSCA SANTA FE

Al parecer, Santa Fe espera tener recambio en todas las posiciones del campo de juego. Sin dar nombres o los puestos, se sabe que Pablo Repetto está trabajando en la confirmación de un internacional más para llenar los cuatro cupos. Ese foráneo iba a ser o un defensor central o un extremo. Con la llegada de Juan Sebastián Quintero, se cierra esa posibilidad en la zaga defensiva.

Bajo ese panorama, Carlos Alemán indicó que Santa Fe estaría buscando a un extremo por derecha que competirá inicialmente con Luis Ángel Palacios, quien también puede jugar de lateral por ese mismo costado. La idea es que el extremo que llegue sea argentino y un perfil joven, según lo informado por el periodista.









En ese orden de ideas, la nueva prioridad es traer un recambio para Luis Ángel Palacios en el costado derecho. La competencia sana en un club grande puede ser esencial para afrontar la Liga BetPlay y Copa Libertadores. Además, llegará un momento en el que habrá que priorizar nómina entre el rentado local y el internacional.

Vale la pena acotar que Santa Fe ya había intentado contratar a un extremo derecho argentino. El perfil que llamaba la atención era el de Lucas Besozzi. Negociaron, pero no se concretó su llegada a la institución cardenal. Habrá que esperar el nombre del próximo fichaje.

Con la llegada del extremo derecho, poco a poco se empezaría a cerrar el mercado de Santa Fe, pese a que, tanto Eduardo Méndez como Pablo Repetto afirman que faltan entre dos a tres refuerzos para afrontar este 2026 con responsabilidades locales e internacionales.