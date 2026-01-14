Santa Fe no se guarda nada para la final: Rodallega y Repetto advierten a junior

La temporada deportiva 2026 en Colombia está a apunto de iniciar y junto con ello está en juego el primer título, el cual será la Superliga BetPlay, en donde los dos equipos que se robarán el espectáculo serán Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

El 'tiburón' y el cuadro 'cardenal' llegan de la mejor manera a la definición del título, pero el nuevo estratega, Pablo Repetto, y su capitán, Hugo Rodallega, se mostraron bastante convencidos de lo que será el arranque de la competencia y le enviaron una advertencia a Junior para la final de ida de la Superliga que se jugará en el Estadio Metropolitano.

Lea también Falcao debutó con Millonarios en medio de abucheos vs Boca Juniors

"Vamos a ir por todo": Pablo Repetto quiere sacar ventaja en Barranquilla

El uruguayo se prepara para asumir su primer reto en el banquillo de Santa Fe y será nada más y nada menos que en la final de la Superliga BetPlay. Aún así,Repetto no se mostró para nada nervioso, hizo su análisis del rival, confía en el proceso que lleva con sus jugadores y espera sacar un buen resultado en condición de visitante.

"No teníamos mucho tiempo. Lo ideal era tener más días para tener una buena base física y jugar un par de partidos amistosos, pero es lo que nos toca. Analizamos al rival, vamos a tomar medidas para encarar el partido y ganar esta primera final".

"De Junior conocemos varias cosas, las transiciones las hace muy bien. Tienen la baja de enamorado que fue uno de los jugadores más influyentes de la última temporada. No podemos decir quien tiene más ventaja o no. Tenemos un equipo con jugadores de jerarquía, no por nada estamos en esta instancia. Vamos a ir por todo para ganar este primer objetivo que tenemos en el año".

"Lo único que queremos es superarlos": Rodallega quiere un nuevo título con Santa Fe

La veteranía y experiencia de Hugo Rodallega no podía faltar en esta nueva final que afrontará con el cuadro 'santafereño' y, aunque hubo cambios en la plantilla, se está acoplando a los nuevos compañeros y la idea del estratega uruguayo, sabe que la mejor manera de iniciar el año es con otro título, el cual espera obtener, aunque sabe que el rival es uno de los más fuertes del torneo, razón por la cual también se tomó el tiempo de felicitarlos de manera pública.









"Lo primero que quiero hacer es felicitar a junior por su título como vigente campeón de la Liga BetPlay. Es un Junior que se ha reforzado muy bien, de por si la plantilla que quedó campeona tiene jugadores con mucho conocimiento y experiencia, pero eso no impide que nosotros estemos mentalizados en querer ganar porque es muy importante para nosotros iniciar el año con un nuevo título. Nosotros lo único que queremos es superarlos".

"Cambian los nombres, pero Junior va a querer obstaculizar de la mejor manera nuestro ataque. No estamos para nada confiados de que va a ser un partido fácil. Lo especial es que es una final que nos jugamos los dos equipos. Hay un factor interesante y es que somos los dos mejores equipos del año pasado. Esperamos brindar un buen espectáculo. Que gane el mejor, que gane quien menos se equivoque y esperamos de estar a la altura de una final".







