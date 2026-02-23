Repetto le cumplirá a la hinchada: el fichaje de Santa Fe que debutaría en Liga BetPlay

En un momento necesario, Independiente Santa Fe respondió con categoría para superar a una de las mejores nóminas del país como lo es el Junior de Barranquilla. Los atlanticenses no han podido romper el invicto de los cardenales en enfrentamientos durante este 2026 con dos victorias y un empate para los bogotanos.

Santa Fe consiguió su segunda victoria en el campeonato y la primera en condición de local. Junior no sabe lo que es superar a los albirrojos en El Campín desde el 2008 cuando ganaron por un marcador de 1-2. Sin duda alguna, este triunfo servirá para preparar la siguiente fecha que será ante Atlético Nacional en Bogotá.

Alfredo Arias y sus dirigidos sufrieron bastante con las pelotas quietas. El primero llegó por medio de un córner y un rechace del Junior que retomó Santa Fe, gestó el ataque y terminó en el centro raso para Víctor Moreno. En el segundo tiempo, el tiro de esquina volvió a ser determinante para que Iván Scarpetta cabeceara al fondo.

EL JUGADOR QUE LA AFICIÓN LE PIDE A PABLO REPETTO COMO TITULAR

Entre los últimos movimientos que hizo Santa Fe en el mercado de fichajes fue arreglar el préstamo del lateral derecho, Mateo Puerta procedente de Águilas Doradas. Puerta llegó lesionado y no pudo recuperarse para estas últimas fechas.

Miguel París reveló antes del partido contra el Junior que Mateo Puerta superó la lesión muscular y que estaba en proceso de recuperación con trabajos diferenciados. El lateral derecho siempre es un pedido grande por parte de la hinchada, especialmente por las dudas que ha dejado Helibelton Palacios en la zona defensiva.

Helibelton Palacios recibió dos tarjetas amarillas en el partido ante el Junior y esto significó la expulsión. Con una fecha de sanción, el lateral no podrá estar en el siguiente encuentro frente a Atlético Nacional. En ese sentido, Mateo Puerta podría ser titular, dado que el club no cuenta con otro futbolista por esa zona.

Mateo Puerta estaría en la convocatoria de manera necesaria para cubrir esa zona por la sanción de Helibelton Palacios. Pablo Repetto todavía no ha dado claves, pero seguramente será así, dado que el único lateral por esa banda es el antioqueño.

LOS OTROS DOS FICHAJES QUE HACEN FALTA POR DEBUTAR

Santa Fe todavía no ha cerrado el mercado de fichajes. Pablo Repetto dio detalles y explicó que hay conversaciones avanzadas con un extremo extranjero. Sin embargo, a la espera de definir esa última llegada a la institución, hay tres nombres de jugadores que todavía no han debutado y que la afición pide.

En cada convocatoria de Santa Fe ha llamado la atención la ausencia de Mateo Puerta y de Juan Sebastián Quintero. Los dos defensores llegaron lesionados. Mateo ya superó la lesión muscular y espera recuperarse en próximos días, mientras que Juan Sebastián ya está entrenando junto con sus compañeros.

El último jugador en llegar fue Jáder Obrian que llegó procedente del Austin FC. El extremo podría ser de las convocatorias en próximos partidos, dado que ya está entrenando con el club con un plan de readaptación y reacondicionamiento físico en la sede deportiva del club.