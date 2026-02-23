Marino recibe portazo en Vasco da Gama: colombianos cuentan con mala noticia

El Brasileirao ha puesto sus ojos en varios jugadores colombianos llegando a una cifra de más de 29 futbolistas cafeteros dentro de la liga brasileña. Como es costumbre en la temporada, primero se juegan los Campeonatos Estaduales y se empata con la Serie A de Brasil.

En medio del Campeonato Carioca, Vasco da Gama tuvo que enfrentar a Fluminense en condición de local. El equipo dirigido por Fernando Diniz y que cuenta con cuatro colombianos como Carlos Cuesta, Marino Hinestroza, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez perdió por la mínima diferencia.

Kevin Serna fue el autor del único gol que tuvo el partido en la ida de las semifinales del Campeonato Carioca. Falta la vuelta que se jugará el domingo 1 de marzo en el Estadio Maracaná. Un vibrante partido que puede revertir Vasco da Gama para instalarse en la final.

Sin embargo, los directivos del Vasco da Gama tomaron varias medidas con respecto al futuro de la institución. Curiosamente, en medio de la preparación ante Santos y la vuelta de las semifinales decidieron cortar el vínculo de Fernando Diniz.

MARINO HINESTROZA SE QUEDA SIN EL ENTRENADOR QUE PUSO TODA LA CONFIANZA PARA FICHARLO

Cuando se va de Atlético Nacional, Marino Hinestroza estuvo en el radar de Boca Juniors. Finalmente, no llegaron a ningún acuerdo para que el extremo vallecaucano firmara con la institución argentina. En medio de esas opciones apareció Vasco da Gama, dirigido por Fernando Diniz.

Marino Hinestroza había revelado que Fernando Diniz siempre lo quiso tener y que ya lo había llamado en varias oportunidades para convencerlo y para llegar a acuerdos con la institución de Río de Janeiro. Efectivamente, todo llegó a buen puerto y el caleño firmó su contrato.

La confianza es total por parte de Fernando Diniz en los cuatro colombianos, y, aunque Marino Hinestroza no ha sido la carta titular partido tras partido, ha tenido regularidad entrando en segundos tiempos.

El club sacó un comunicado afirmando que, “Vasco da Gama anuncia que Fernando Diniz deja de ser el entrenador del equipo. Junto a él también abandonan el club los asistentes Ricardo Cobalchini y Evandro Fornari y el preparador físico Wagner Bertelli. Vasco agradece a los profesionales sus servicios y les desea suerte en la continuación de sus carreras”.

Por ahora, el entrenador será Bruno Lazaroni a la espera de lo que puede pasar con el futuro de Marino Hinestroza que tenía el apoyo total de Fernando Diniz buscando mejorar su adaptación. Además, con el nuevo cambio de entrenador se espera que Carlos Cuesta, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez puedan seguir siendo inicialistas.

EL TÉCNICO QUE SUENA PARA LLEGAR A VASCO DA GAMA

Entre las opciones que aparecieron para suplir a Fernando Diniz en Vasco da Gama sonó el nombre de Martín Demichelis, entrenador argentino que se encuentra sin club tras terminar su etapa en Rayados de Monterrey a mediados del 2025. Demichelis llamó la atención y habría que esperar qué decisiones tomarían con los cuatro colombianos.

Por su parte, hay otro nombre que llama la atención. Se trata del argentino Ramón Díaz que ya ha tenido varios pasajes por el fútbol brasileño y que ya había dirigido a Vasco da Gama entre 2023 y 2024. Habrá que esperar qué entrenador contratarán los directivos, dado que la idea es poder asegurar a un director técnico de envergadura para pelear en el Brasileirao y en el torneo estadual.

Fernando Diniz deja a Vasco da Gama en las semifinales del Campeonato Carioca, pero lo deja en un momento sumamente delicado en el Brasileirao con apenas una unidad en la decimoséptima casilla que es el último puesto de descenso en la Serie A de Brasil.