Neymar no jugaría el Mundial: dura sanción lo pondría en problemas

La Fecha FIFA de la selección de Brasil volvió a tener a Carlo Ancelotti como protagonista que dejó afuera nuevamente a Neymar Jr de la lista oficial de convocados. Como ha sido la constante, el entrenador italiano espera que el astro brasileño recupere su mejor versión para poder convocarlo.

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En estos dos meses que quedan para que arranque el Mundial, Neymar deberá estar al 100% de su rendimiento. Sin embargo, la decisión de Cuca, entrenador del Santos resguardando al brasileño no permitió que pudiera estar en los últimos partidos y que sumara minutos pensando en esta Copa del Mundo.

Tras la Fecha FIFA, Neymar volvió a ser protagonista con el Santos de Brasil en condición de local enfrentando en el Brasileirao al Remo. ‘Ney’ brilló cumpliendo los 90 minutos y dio una asistencia para el primer gol del equipo paulista. Sin embargo, el ex Barcelona no estuvo cómodo y tuvo una opaca celebración para explotar una vez terminó el compromiso.

LAS PALABRAS MISÓGINAS DE NEYMAR TRAS EL PARTIDO

Neymar dio asistencia y fue una de las grandes figuras del cuadro brasileño en la victoria del Santos. Cuando terminó el juego, ‘Ney’ explotó y dio unas declaraciones polémicas contra el juez central, Sávio Pereira. Un comentario sexista asumiendo que el árbitro se había despertado con la ‘regla’.

Antes que nada, afirmó que, “es injusto. Sufrí una entrada ilegal al final del partido, innecesaria. No fue la primera, fue la tercera o la cuarta. Fui a protestar y me sacaron tarjeta amarilla”. Sus declaraciones fueron escalando hasta decir, “se despertó chico”, que en Brasil alude a la menstruación.

De esa forma, el astro brasileño comentó que, “se despertó ‘chico’ y vino así al partido. Sávio quiere ser la estrella del juego, es muy irrespetuoso con los jugadores, no quiere hablar, no quiere conversar, es un tipo que controla el juego, quiere mandar todo. Necesita aprender a manejar eso. Se vuelve irrespetuoso. Creo que al árbitro le vino la regla y por eso dirigió así el partido”.

Por ahora, esas palabras terminaron dejando a Neymar afuera de un partido con Santos. No estará en el duelo clave ante Flamengo por el Brasileirao, y habrá que esperar las investigaciones y las sanciones que podría tener el brasileño en las próximas jornadas.

LA SANCIÓN QUE LE CAERÍA A NEYMAR Y LO DEJARÍA AFUERA DEL MUNDIAL

Carlo Ancelotti siempre ha dicho que la convocatoria de Neymar dependerá de que esté jugando y que recupere su mejor versión. La necesidad es que vuelva al 100% de su rendimiento, evitando lesiones y regresando a sus mejores momentos en su carrera deportiva.

Sin embargo, si las versiones que están apareciendo en Brasil se cumplen, seguramente privarán el sueño de Neymar de jugar un Mundial. Tras las palabras sexistas, deberá cumplir con una fecha de penalización, pero, lo que más afecta al astro brasileño es que le podría caer diez fechas de sanción que deberá pagar próximamente.

Bajo este panorama, si se llega a confirmar, y con el poco tiempo que hay para el Mundial, sería muy complicado que el extremo ex Barcelona y Paris Saint-Germain pueda cumplir con la exigencia de Carlo Ancelotti.

NEYMAR NO JUGARÍA MÁS EN EL BRASILEIRAO ANTES DEL MUNDIAL

Si se llega a cumplir esta sanción de diez jornadas, Neymar no volvería a jugar en el Brasileirao con el Santos antes de que arranque el Mundial de 2026. El extremo se perdería los juegos contra Atlético Mineiro, Fluminense, Bahía, Palmeiras, Bragantino, Coritiba, Gremio y Vitoria. Le quedaría por pagar una fecha más.

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Seguramente, el astro brasileño sí podría estar en la Copa Sudamericana que serían los únicos partidos antes de la Copa del Mundo. El sueño continental arrancará contra el Deportivo Cuenca en Ecuador, luego recibirá al Deportivo Recoleta y visitará a San Lorenzo. Para la segunda ronda visitará a Recoleta, recibirá a los argentinos y cerrará en casa frente a los ecuatorianos.

Solo en Copa Sudamericana podrá intentar convencer a Carlo Ancelotti que, de igual forma, deberá tomar una decisión después de estas palabras polémicas de Neymar que retumbaron bastante y que parecen darle la razón al entrenador italiano.