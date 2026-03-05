A Santa Fe le sirvió aplazar partidos: cuatro ‘refuerzos’ tendría para la Fecha 11

La Liga BetPlay 2026-I ha tenido varios partidos aplazados y Santa Fe es uno de esos clubes que, por competencias internacionales, ya movió el juego de la décima fecha frente al Deportes Tolima que estaba agendado justamente para este jueves 5 de marzo.

Santa Fe adelantó el juego de la novena jornada que se iba a jugar a finales de febrero, pero el partido terminó siendo el 7 de dicho mes. Pablo Repetto y el cuadro cardenal por fin tienen descanso después de un arranque turbulento de pocos días sin tomar un respiro.

Con el juego ante Fortaleza ya disputado y el aplazamiento del encuentro contra el Deportes Tolima, Santa Fe regresará al ruedo el sábado 14 de marzo enfrentando en condición de local a Alianza Valledupar FC. El equipo cardenal podrá contar con cuatro recientes fichajes.

LOS CUATRO REGRESOS QUE TENDRÍA SANTA FE CONTRA ALIANZA VALLEDUPAR

Para este duelo ante los valduparenses, Pablo Repetto podría tener a la mayoría de su equipo en busca de la tercera victoria en el campeonato y para meterse en la zona de clasificación. En la semana, Ewil Murillo dio la mala noticia de que debe pasar por una cirugía que lo haría perderse varias fechas, y, posiblemente, algunos partidos de Copa Libertadores.

De acuerdo con información de Miguel París, Santa Fe tendría a Mateo Puerta, pues, el lateral derecho llegó lesionado y había dado largas con su estreno, dado que es uno de los jugadores que más ilusionan en esta temporada. Además de Puerta, Maximiliano Lovera y Jáder Obrian, recién llegados también están entrenando con normalidad.

Por su parte, el otro que podría llegar a este partido si regresa a los entrenamientos a lo largo de la semana es el uruguayo Franco Fagúndez. El jugador ya inició los trabajos diferenciados en el campo y ya está avanzando en su recuperación. Habrá que esperar si el jugador alcanza a entrenar la siguiente semana antes de enfrentar a Alianza.

En Santa Fe faltarían por debutar Mateo Puerta, Jáder Obrian y Maximiliano Lovera. Los dos extremos acaban de llegar, pero están bien físicamente y no han dejado de entrenar, mientras que el lateral derecho llegó lesionado. Poco a poco se ha venido recuperando con miras a estar en esta fecha 11.

Además de estos tres jugadores, Juan Sebastián Quintero, que llegó procedente del Deportivo Pereira también llegó con molestias. Se recuperó de ellas y fue suplente en el partido ante Atlético Nacional sin sumar minutos. Se espera que en esta siguiente jornada puedan debutar.