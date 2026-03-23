Santa Fe regresó a la victoria frente al DIM y se ilusiona con la clasificación

Independiente Santa Fe vuelve a dar de qué hablar en el marco de la fecha 13 al hacer respetar su condición de local y dejar a Independiente Medellín con las manos vacías en un momento en el que todo parecía que Alejandro Restrepo se reivindicaba con la hinchada con los buenos resultados que habían obtenido a nivel nacional e internacional.
El equipo comandado por Pablo Repetto se impuso ante el 'poderoso de la montaña' por un marcador de 2-1 que pudo llegar a ser más amplio tomando en cuenta que Medellín se había quedado con tan solo nueve jugadores dentro del terreno de juego.
Santa Fe vuelve a ganar en la Liga Betplay y asciende en la tabla
En el desarrollo de la fecha 13 de la Liga Betplay Santa Fe volvió a ser protagonista en el Estadio El Campín, en el duelo que se llevó a cabo en un horario familiar que contó con el apoyó de miles de hinchas que pudieron volver a celebrar un triunfo del cuadro 'cardenal'.
Santa Fe se prepara para jugar la Copa Libertadores tras haberse llevado a cabo el respectivo sorteo y Pablo Repetto parece que ya va ultimando detalles para llegar a hacer una buena participación, tal como lo hizo al derrotar a Medellín.
Sobre el primer tiempo del compromiso, Luis Palacios se encargó de abrir el marcador sobre el minuto 32 gracias a una asistencia de Hugo Rodallega que lo dejó frente a Salvador Ichazo, a quien venció con un remate de pierna derecha.
Sobre le segundo tiempo, Medellín inició con la baja de Didier Moreno por expulsión y Santa Fe se aprovechó tras un certero remate de pierna izquierda de Helibelton Palacios para poner el 2-0 en el marcador.
Sin embargo, Medellín logró descontar con una anotación de un viejo conocido del equipo bogotano, Francisco Chaverra, quien recibió solo dentro del área tras un mal despeje, se acomodó y sacó un remate que venció a Mosquera Marmolejo.
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Próximo partido de Santa Fe en la Liga Betplay
El equipo comandado por Pablo Repetto está obligado a seguir sumando resultados positivos y el siguiente reto será justo en la fecha 14 de la competencia cuando se mida a Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini el viernes 27 de marzo sobre las 20:10 hora local.
¿Cuándo debuta Santa Fe en la Copa Libertadores?
Mientras que, en cuanto a su participación en la Copa Libertadores, comenzará a partir del jueves 9 de abril en condición de local. El Estadio El Campín le volverá a abrir las puertas a un partido de la 'Gloria Eterna' cuando Santa Fe se mida a Peñarol sobre las 21:00 hora Colombia.