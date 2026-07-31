Santa Fe rompió el silencio: ¿Por qué Ewil Murillo no ha sido convocado?

En estos tres partidos de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay contra Águilas Doradas y en Copa Sudamericana contra Caracas en la ida y en la vuelta no ha estado en la convocatoria Ewil Murillo que aspiraba regresar en este segundo semestre a la plantilla cardenal después de una dura lesión.

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Superó la lesión y volvió a estar disponible bajo las órdenes de Pablo Repetto. Sin embargo, apareció la gran sorpresa con las no convocatorias en estos tres partidos que ha disputado Santa Fe. Se ha hablado de rumores acerca del interés de Ewil Murillo en salir de la institución y que por eso no ha sido convocado hasta ahora.

Pues bien, este viernes 31 de julio en el programa de Medio Tiempo de Win Sports, Eduardo Méndez aclaró cuál es la situación con el volante ex Atlético Nacional y que fue uno de los futbolistas determinantes en la décima estrella del primer semestre del 2025.

¿POR QUÉ EWIL MURILLO NO HA ESTADO EN LAS CONVOCATORIAS?

Parece que Pablo Repetto ya tiene definido el orden de los volantes en Santa Fe. Siempre forma con Kilian Toscano y Daniel Torres como inicialistas y si es el caso, en el segundo tiempo ingresa Jhojan Torres. Sorprende que Yilmar Velásquez tampoco ha tenido regularidad en este arranque del semestre ni que haya convocado a Ewil.

Eduardo Méndez habló sobre esa ausencia de Ewil Murillo después de la pregunta de Juan José Mantilla si es cierto que Santa Fe espera ofertas por el mediocampista campeón en el 2025. El presidente de la institución reveló el por qué no ha tenido convocatorias cuando se esperaba su regreso tras la lesión.

El presidente se refirió a los mediocampistas que Santa Fe tiene la “mejor primera zona del campeonato. Tenemos a Daniel Torres, a Kilian Toscano, a Jhojan Torres, a Yilmar Velásquez y a Ewil Murillo. Ewil ha sido preguntado por algunos equpos y si ustedes ven es el único jugador que no se ha inscrito porque consideramos que el trabajo que estamos haciendo es para darle oportunidad a nuestras bases”.

Además, dejó claro que los demás jugadores sí están inscritos, tanto para la Liga y Copa BetPlay y Copa Sudamericana, “ninguno de ellos, excepto Ewil podría salir del club", sentenció Eduardo Méndez. Las ofertas que también han llegado vienen también del exterior y eso llama aún más la atención.

¿CUPOS COMPLETOS SIN EWIL MURILLO EN SANTA FE?

Bajo este panorama, el volante campeón del primer semestre del 2025 que esperaba regresar para este segundo torneo parece ya no tener lugar en Santa Fe. El club estaría buscando a un extremo para cerrar el mercado de fichajes y Andrés Amaya sería el elegido, dado que entrena con el club y podrían inscribirlo.

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La única duda pasa entonces por Ewil Murillo y el camino que podría tomar en este mercado de fichajes con algunas ofertas que han llegado. Santa Fe también entiende que han recibido varias ofertas tanto a nivel local como internacional por el mediocampista y no lo habrían inscrito mientras se define su futuro.

Este caso ya había sucedido en el primer semestre del 2026 con Jhon Meléndez que no fue inscrito para disputar la Liga BetPlay. Solo estuvo habilitado para la Copa Libertadores recibiendo una que otra convocatoria en el torneo internacional. Finalmente, el lateral derecho terminó firmando en condición de cedido con Águilas Doradas.