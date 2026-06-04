Santa Fe saldría de 'Shirra' Mosquera: dos equipos buscan ficharlo

Sin duda alguna, Independiente Santa Fe ha optado en la mayoría de los mercados de fichajes armarse por medio de jugadores en condición de préstamo. En este caso, esa no fue la excepción, pero la institución sorprendió con un fichaje de un futbolista que firmó por cuatro años.

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Hubo polémica y un poco de disgusto por parte de los aficionados. Edwin ‘Shirra’ Mosquera, en un movimiento atípico de Santa Fe terminó llegando procedente de Millonarios firmando un contrato de cuatro años. Curiosamente, la contratación del chocoano no fue en préstamo y la institución quiso darle una oportunidad a Mosquera.

Aunque fue uno de los jugadores que al principio en la era Repetto tuvo regularidad, poco a poco empezó a perder su lugar en las bandas. Tuvo una lesión que lo sacó de varios partidos y no pudo demostrar ese fútbol que pretendía. De hecho, cuando llegó prometió que iba a tener un semestre muy diferente al de Millonarios.

Marcó un gol y dio una asistencia en 17 partidos disputados y Santa Fe pretende salir de Edwin Mosquera en el segundo semestre de la Liga BetPlay. Ya empieza a haber algunos clubes que están interesados, entre ellos, uno del Fútbol Colombiano, y otro del exterior.

EDWIN ‘SHIRRA’ MOSQUERA SALDRÍA DE SANTA FE: DOS CLUBES PENDIENTES

Recibió el respaldo de Pablo Repetto y de sus compañeros, pero nunca terminó de calar en la hinchada de Independiente Santa Fe. Tampoco tuvo los mejores números desde que llegó a la institución. La verdad hubo mucha polémica en esa firma de cuatro años y no ha rendido en sus primeros meses.

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, Santa Fe le está buscando salida a Edwin ‘Shirra’ Mosquera y el chocoano ya está en el radar del Deportes Tolima y del Deportivo La Guaira de Venezuela. Ante los años de contrato que tiene con la institución cardenal, buscarían cederlo.

La idea sería enviarlo a préstamo a algún club, a la espera tal vez de que tenga un mejor nivel y en algún momento pueda regresar al onceno bogotano para consolidarse en Santa Fe en donde contó con el respaldo recién llegado a la institución.

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En la cabeza de Edwin Mosquera, entre esas dos opciones que aparecieron, estaría jugar en el Deportes Tolima, de acuerdo con la información de Alexis Rodríguez. Habrá que esperar qué vendrá para el cuadro cardenal en el tema de fichajes para el segundo semestre del 2026.

EL PRIMER FICHAJE QUE TENDRÍA SANTA FE EN EL 2026-II

En entrevista con AS Colombia con Carlos Alemán, Pablo Repetto dio las primeras claves de lo que será el segundo semestre. Además, dejó claro que tenían todo para llegar a la final y que infortunadamente se les escapó en esa serie desde el punto penal.

Pablo Repetto dejó claro que una de las primeras prioridades en el mercado de fichajes será nada más ni nada menos que un defensor, “lo más seguro es que llegue un central, nos está faltando uno. Esa es una de las primeras contrataciones. A partir de las bajas, vamos a ver con qué podemos reemplazar”.

Esta situación pasa también por la lesión de Juan Sebastián Quintero que se perderá el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 y por las continuas lesiones en esa zona. Kevin Mantilla, que saldría de Medellín podría ser la alternativa. El canterano regresaría a casa dependiendo de la decisión que tome Talleres de Córdoba.

La cosa es que Talleres quiere venderlo y Santa Fe tendría que pagar el costo del fichaje de Kevin Mantilla que puede ser un problema, dado que normalmente buscan cesiones. Además, las recurrentes lesiones que tuvo en Medellín podrían indicar problemas también.

¿CUÁNDO VUELVE SANTA FE A LA PRETEMPORADA?

Después de la eliminación de la Liga BetPlay y de sellar la clasificación para los Play-Offs de la Copa Sudamericana, Santa Fe salió a vacaciones y regresará a partir del viernes 19 de junio para iniciar la pretemporada y alistar todo para el torneo internacional y para debutar frente a Águilas Doradas en el 2026-II.

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Con las miras puestas en la Copa Sudamericana, la Conmebol definió las fechas y horarios de esos partidos de repechaje para los octavos de final con la presencia de Santa Fe y Medellín como los únicos representantes colombianos:

Jueves 23 de julio

Santa Fe vs Caracas | 19:30 | Estadio El Campín

Jueves 30 de julio

Caracas vs Santa Fe | 19:30 | Estadio Olímpico de la UCV