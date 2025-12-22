Santa Fe se arma para la Libertadores: renovación de referente es oficial

Aunque no ha habido contrataciones hasta ahora en Independiente Santa Fe con miras a la Copa Libertadores de 2026, el cuadro bogotano tiene la consigna de renovar la mayoría de la base del año con las extensiones del vínculo de referentes como Hugo Rodallega, Omar Fernández Frasica, Christian Mafla.

Vea también: [VIDEO] Andrés Llinás se casó y no olvidó a Millonarios: curioso rito

Lo de Daniel Torres era una incertidumbre, pues, aunque había pretensiones de su renovación en medio de la competencia y después del segundo semestre, las partes no habían podido llegar a un acuerdo definitivo para blindar al mediocampista de 36 años que es vital para la medular cardenal.

De acuerdo con Pablo Repetto y el presidente, Eduardo Méndez, la necesidad es blindar al 85% de la plantilla actual y sumar fichajes que buscarán aportar en el rentado internacional. El club ya se habría movido con Franco Fagúndez, delantero uruguayo y con Daniel Torres por la decisión que se confirmó en las últimas horas.

DANIEL TORRES SEGUIRÁ EN SANTA FE PARA EL 2026

Con todo lo que está en juego entre la Superliga, Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Libertadores, Santa Fe no quiere perder a más jugadores de peso. El cuadro cardenal informó en la cuenta oficial de X que, “¡Dani! Seis veces campeón con el León y una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir. Daniel Torres renovó su contrato y estará con nosotros en la Libertadores 2026”.

La noticia llega en un momento clave después de que se diera a conocer que había negociaciones adelantadas con Daniel Torres para renovar su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 para que el volante siga aportando su experiencia, liderazgo y capitanía dentro del club para la Copa Libertadores.

Le puede interesar: Medellín rompería el mercado: ficharía a arquero ex Boca Juniors

Junto con Hugo Rodallega, Daniel Torres es el líder experimentado que tiene Independiente Santa Fe. El volante de marca aporta la seguridad necesaria para buscar títulos en un 2026 de mucha intensidad en la que disputarán cuatro competencias con la Superliga como el primer título en juego.

Sin duda alguna, la Copa Libertadores es el máximo objetivo de Independiente Santa Fe a lo largo de este año. A falta de la confirmación de fichajes, Santa Fe ha priorizado en la necesidad de blindar a la mayoría de sus fichas. Seguramente en los próximos días, Pablo Repetto dará a conocer los nuevos nombres de jugadores que buscarán los cuatro títulos en el 2026.

POSIBLES FICHAJES DE SANTA FE

Sin nada concreto, Santa Fe está listo para cerrar la llegada de su primer fichaje para el 2026. Se trata del delantero uruguayo de Santos Laguna, Franco Fagúndez. El charrúa fue dirigido por Pablo Repetto en Nacional de Uruguay y alcanzó a disputar 82 partidos y marcó 15 goles.

Lea también: Nacional vs Inter Miami: los precios de boletas para no perderse el partido de la historia

Infortunadamente, Franco Fagúndez llegaría de una temporada floja después de salir de Uruguay y firmar con Santos Laguna de México. Disputó 33 partidos y apenas marcó tres goles. En su carrera profesional cuenta con 114 encuentros jugados y 18 goles.

Además de Franco Fagúndez, Joan Castro podría llegar al cuadro cardenal tras ser descartado por Atlético Nacional y por Internacional de Bogotá. Además, el club se ha interesado bastante en Kevin Pérez que también dejó al Deportes Tolima por no renovar su contrato.