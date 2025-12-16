El pedido del Medellín para hinchas en la final de Copa BetPlay: “Prohibido”

Quedan solo dos partidos para que acabe el año de competencias en el Fútbol Profesional Colombiano. La Liga BetPlay se definirá el martes 16 de diciembre con el partido entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla, mientras que el miércoles se llevará a cabo el encuentro de los antioqueños entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional.

La serie inició en el Atanasio Girardot con Atlético Nacional de local. Los ‘Poderosos’ salieron con el resultado a favor, gracias a las atajadas de Washington Aguerre. Ese empate sin goles será esencial para que se viva una fiesta en la vuelta con el Deportivo Independiente Medellín que lo define todo con la ayuda y presencia de su público.

Medellín necesita salvar el semestre con un título después de la mala cara que tuvo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Fue el mejor equipo en la fase regular y en las instancias decisivas quedó eliminado de manera prematura. Alejandro Restrepo y sus dirigidos saben lo que está en juego y señalaron a los hinchas para que sea una fiesta en paz.

EL COMUNICADO DEL MEDELLÍN PARA EVITAR SANCIONES EN LA VUELTA DE LA COPA BETPLAY

Horas antes del partido definitivo de la final de la Copa BetPlay, el Deportivo Independiente Medellín sacó un comunicado en sus redes sociales oficiales. El mensaje iba dirigido a los hinchas en busca de evitar sanciones, una que se puede evitar fácilmente y que ha condicionado bastante al club.









En expulsiones, en sanciones del Atanasio Girardot y en penalizaciones económicas, el Medellín ha perdido bastante. No quieren perder a sus hinchas para el siguiente semestre. El comunicado afirma que, “que tu bengala NO apague la voz de toda una tribuna. Está prohibido el ingreso, uso, activación y venta de pólvora dentro de las tribunas del estadio. Al infringir la norma, serás acreedor a sanción por parte de la ley del deporte”.

Medellín quiere evitar una nueva sanción que complicaría al club y a los aficionados para el siguiente año. La pólvora y el uso de bengalas dentro de los escenarios deportivos conllevan a sanciones de público y ya lo han sufrido varios clubes a lo largo de los últimos años.

JUNIOR SERÍA SANCIONADO; MEDELLÍN QUIERE EVITAR PENALIZACIONES

Ese comunicado del Medellín aparece justo en un momento ideal, no solo porque se viene la final, sino porque quieren evitar una posible sanción como la que le podría caer al Junior de Barranquilla después del primer partido de la serie definitiva en la Liga BetPlay.

Junior dio el golpe con un certero 3-0 contra el Deportes Tolima. El partido estuvo interrumpido por varios momentos del primer tiempo y del segundo por el uso de las bengalas. La pólvora detuvo el compromiso, y, seguramente habrá una resolución del Comité Disciplinario de la DIMAYOR que representaría una sanción para los aficionados y para la plaza.

Medellín espera evitar este tipo de penalizaciones para la vuelta de la Copa BetPlay. La pólvora no será permitida y si se usa, habría reducción de aforo para el siguiente torneo.