Santa Fe suma dos ‘refuerzos’ en convocatoria para enfrentar al Cali

Nueva fecha esencial para las aspiraciones de Independiente Santa Fe y de Pablo Repetto que no la pasa para nada bien en el cuadro bogotano. Aunque el proyecto deportivo fue tomando una buena cara por haber ganado la Superliga BetPlay frente al Junior de Barranquilla, a la hora de la verdad en el rentado liguero, las cosas no fueron iguales.

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Con solo dos victorias, cinco empates y tres derrotas, Santa Fe está por fuera de los ocho clasificados a mitad del semestre. Mantener los resultados y los segundos tiempos se han convertido en los peores enemigos de Pablo Repetto y sus dirigidos. No hay margen de error en lo que les queda y tendrán que sumar la mayoría de los puntos para sellar el paso a los Play-Offs.

Sin duda alguna, Pablo Repetto tiene claro ese tipo de cosas que hacen falta y en su lista de convocados ha rotado varios jugadores con importantes salidas de jugadores en las convocatorias y, además, las lesiones que han mermado un poco al club. Santa Fe anunció su lista oficial para enfrentar al Cali con dos regresos y dos bajas con respecto a la anterior convocatoria.

DOS ‘REFUERZOS’ PARA INDEPENDIENTE SANTA FE VS DEPORTIVO CALI

Como es costumbre en los equipos de Pablo Repetto, la lista de convocados sale el mismo día del partido. El periodista Miguel París había dejado entrever que Ewil Murillo, Franco Fagúndez y Alexis Zapata siguen en el departamento médico. Ewil estará de vuelta en mes y medio más o menos, mientras que Fagúndez ya ha hecho parte de los entrenamientos recuperándose poco a poco.

Para este encuentro, Pablo Repetto volvió a contar con un jugador muy discutido en este mercado de fichajes como lo es Kilian Toscano que llegó procedente de Atlético Nacional. Ha tenido más ausencias que partidos, pero, las veces que ha entrado al campo de juego tampoco se le ha visto bien en cancha.

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Además del volante de marca, Santa Fe también tendrá la novedad en la convocatoria del extremo o lateral derecho, Luis Palacios que llegó procedente de Once Caldas. Palacios no estuvo en la convocatoria contra Alianza Valledupar, y, también ha sido muy discutido por los aficionados por la poca influencia que ha tenido las veces que ha jugado.

Santa Fe también contará con Omar Fernández Frasica y con Maximiliano Lovera, dos jugadores que presentaron molestias en el encuentro frente a Alianza. Lovera fue sustituido por calambres y, afortunadamente, no fue nada más grave, mientras que Fernández Frasica se vio muy adolorido por momentos, pero pudo completar ese juego.

DOS BAJAS DE SANTA FE PARA ENFRENTAR AL DEPORTIVO CALI

El equipo cardenal ya había tenido la ausencia de Ewil Murillo, Franco Fagúndez y Alexis Zapata en los anteriores partidos por lesiones que vienen arrastrando y que no han permitido que tengan la regularidad deseada. Santa Fe no tendrá a Jhon Rentería, uno de los jugadores canteranos de la institución que sí estuvo en el anterior encuentro.

Aparte de Jhon Rentería, Santa Fe tampoco contará con Jáder Obrian, uno de los nuevos fichajes de Independiente Santa Fe y que sumó pocos minutos en el partido ante Alianza Valledupar en la fecha pasada. Obrian era uno de los jugadores que la hinchada pedía para ver en el campo de juego, pero en su debut poco influyó.

Se espera que, para los siguientes partidos, Jáder Obrian pueda regresar a la convocatoria para darle un cambio a esos extremos que tanto han dado de qué hablar como Edwin ‘Shirra’ Mosquera y Luis Palacios.

CONVOCATORIA DE SANTA FE PARA ENFRENTAR AL CALI

Así las cosas, con esas dos altas, dos bajas y tres jugadores que están en el departamento médico, Pablo Repetto citó a los siguientes futbolistas:

Arqueros

Andrés Mosquera Marmolejo

Weimar Asprilla

Defensas

Emmanuel Olivera

Víctor Moreno

Helibelton Palacios

Juan Sebastián Quintero

Christian Mafla

Mateo Puerta

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Volantes

Yeicar Perlaza

Omar Fernández Frasica

Daniel Torres

Yilmar Velásquez

Jhojan Torres

Luis Palacios

Kilian Toscano

Delanteros

Nahuel Bustos

Hugo Rodallega

Edwin Mosquera

Maximiliano Lovera

Martín Palacios