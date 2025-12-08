Santa Fe vs Bucaramanga EN VIVO, 8 de diciembre: hora y canal Liga BetPlay

Solo por cumplir con la agenda, Independiente Santa Fe se despide del 2025 enfrentando a un Atlético Bucaramanga que también termina el año sin el premio de la clasificación para afrontar la final. Por el Grupo B, Deportes Tolima fue el que dio el golpe y selló su paso a la definición del título.

Independiente Santa Fe que ya había sellado su clasificación para la Copa Libertadores quiere acabar con honores este torneo después de haber ganado el título en el primer semestre y con la necesidad de dejar una buena presentación antes de terminar el 2025.

Atlético Bucaramanga, por su parte tendrá la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana gracias a la tabla de la reclasificación. Un vibrante partido en el que, pese a que ya no se juegan la clasificación para la final, esperarán terminar el torneo de la mejor forma posible.

Los dos clubes esperan tener un 2026 bueno con la necesidad de pelear en las competencias internacionales y en los torneos locales. Santa Fe tendrá que disputar un título en lo primeros meses en duelo de campeones del año a la espera de conocer su rival que podría ser el Deportes Tolima que ya está clasificado a la final de este semestre.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER INDEPENDIENTE SANTA FE VS ATLÉTICO BUCARAMANGA ESTE LUNES 8 DE DICIEMBRE POR LA FECHA 6 DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES

El partido entre Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín a partir de las 7:20 en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y de Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE SANTA FE VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:20 P.M.

México: 6:20 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:20 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:20 P.M.