Santa Fe vs Junior EN VIVO, 22 de febrero: hora y canal Liga BetPlay

Este domingo la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I continúa con un juego de realidades completamente distintas. Por un lado, está Independiente Santa Fe que necesita sí o sí conseguir victorias, mientras que el Junior de Barranquilla quiere seguir dulce en la parte alta.

Santa Fe de Pablo Repetto no ha podido encontrar victorias, más allá de un agónico triunfo enfrentando a Boyacá Chicó en condición de visitante. Además, viene de una vergonzosa noche en Montería cayendo 3-1 ante Jaguares de Córdoba con una cara muy pobre.

Pablo Repetto ya suma un título que fue justamente contra Junior en la Superliga a principio del 2026, pero no ha podido convencer a los hinchas después de un arranque desfavorable y con un juego muy pobre a comparación de otras ediciones del club cardenal.

Junior, por su parte, dejó la mala cara de la Superliga, sumó entrenamientos para poder recuperar el nivel deseado y ganar cuatro partidos para meterse en la parte alta. Buscan el quinto triunfo que los dejaría en el segundo puesto a la espera del partido de Cúcuta vs Tolima.

El equipo atlanticense no ha contado con la suerte deseada en las visitas a El Campín contra Independiente Santa Fe, a diferencia de los antecedentes que ha tenido frente a Millonarios. Esta podría ser la revancha y podría cortar esa mala racha en la capital ante los cardenales.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE SANTA FE VS JUNIOR POR LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE DOMINGO 22 DE FEBRERO

El partido entre Independiente Santa Fe contra Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay 2026-I que se jugará en el Estadio El Campín arrancará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE SANTA FE VS JUNIOR

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.