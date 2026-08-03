Santa Fe y Once Caldas empataron en un partidazo en El Campín

En las horas de la noche de este domingo 2 de agosto, se llevó el último partido correspondiente a la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Independiente Santa Fe de Bogotá se vio las caras con Once Caldas de Manizales en un partido que acaparó la atención, como era de esperarse, de muchos amantes del fútbol profesional colombiano.

Santa Fe fue local

Al ser local el equipo rojo y blanco de la capital del país, el encuentro se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín que, aunque no tuvo lleno total, sí contó con una aceptable presencia de aficionados.



El partido comenzó con mucha emoción. Apenas en el minuto 4, tras un ataque de Independiente Santa Fe de Bogotá, apareció la apertura en el marcador. Jáder Obrian, tras un remate de media distancia que se desvió en el camino, puso el 1 a 0 para el conjunto cardenal.

Once Caldas estuvo mejor en el primer tiempo

A partir de ese momento, Once Caldas de Manizales, que es dirigido por Hernán Darío Herrera, intentó, de diferentes maneras, lograr el empate. Aunque la escuadra campeona de la Copa Libertadores de América dominó casi todo el primer tiempo, no pudo convertir la igualdad.



Pero la cosa cambió en el segundo tiempo, pues al minuto 54, por el carril central, apareció Jefry Zapata, con un verdadero golazo, para poner el empate en el marcador. 1 a 1. El tanto fue muy celebrado por el cuadro visitante.

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Gol para ambos lados

La alegría no duraría mucho, esto porque Andrés Felipe Correa, tras una pelota parada, marcó en propia puerta. Al minuto 63 llegó el 2 a 1 a favor de Independiente Santa Fe de Bogotá.



Y al 82, después de mucho intentarlo, Andrés Colorado puso de cabeza el 2 a 2. Un verdadero partidazo ofrecieron los cardenales y los blancos en El Campín. Al final, el choque acabó igualado.