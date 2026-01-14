Llegó desde Perú al Fútbol Profesional Colombiano, pero la realidad es que Santiago Giordana nunca pudo explotar en Millonarios. Sus números en anteriores ediciones de la Liga peruana nunca se vieron reflejados en la Liga BetPlay, pese a que el cuadro albiazul le dio varias oportunidades como inicialista o entrando en el segundo tiempo.

Y es que, había como ilusionarse con la llegada de Santiago Giordana a Colombia después de un paso corto por Deportivo Garcilaso en donde sumó 22 goles en 32 presencias. En Millonarios en los dos años que lleva, sumó nueve tantos en 79 encuentros disputados. Un registro desfavorable que el elenco embajador no tendrá en cuenta para el 2026.

La decisión es clara con el argentino y por eso ya ha llegado Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras para cerrar la continuidad de Santiago Giordana que tendrá que buscar nuevos aires. Sin embargo, el club piensa en enviar al atacante en condición de préstamo a otro club y ya hay un interesado que ofertó.

EL TRADICIONAL EQUIPO QUE ENVIÓ PROPUESTA PARA FICHAR A SANTIAGO GIORDANA

Hace unas semanas, con el plan de Millonarios, todo parecía indicar que el futuro del atacante argentino podía estar en el Valle del Cauca con intereses del Deportivo Cali y de América. Ninguno de los dos ofertó ni tampoco hubo mayor acercamiento al entorno del jugador.

No obstante, el que sí ha estado pendiente del futuro de Santiago Giordana es nada más ni nada menos que el recién ascendido, Cúcuta Deportivo que quiere contar con el argentino. Millonarios está dispuesto a enviarlo a préstamo y ese es el interés de los ‘Motilones’.

De acuerdo con información del medio Los Motilones TV, el Cúcuta quiere armar su delantera con Santiago Giordana. De hecho, ya habría enviado una oferta de préstamo sin opción de compra. Los ‘Rojinegros’ pagarían la totalidad del salario del jugador.









Bajo este panorama, Millonarios tendrá que tomar una decisión frente a la oferta preliminar de Cúcuta Deportivo mientras se espera por definir el futuro del delantero argentino que no entra en los planes de Hernán Torres. La salida de Santiago Giordana le liberaría un cupo de extranjero al club bogotano que ya se está moviendo para confirmar a otro jugador internacional.

EL MERCADO DE FICHAJES DE CÚCUTA DEPORTIVO

En este ascenso del ‘Doblemente glorioso’, el club se ha armado con Federico Abadía, arquero argentino, Sebastián Rodríguez, Léider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Fernández y Víctor Mejía. Santiago Giordana se uniría a un club que está en necesidad de fichajes después de múltiples bajas.

Cúcuta salió de varios futbolistas que hicieron parte del ascenso. No seguirán Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Julián Anaya, Henry Plazas, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.