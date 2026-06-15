[Video] Uruguay fue superior a Arabia pero no pasó del empate en el debut - resumen y goles

Uruguay tuvo que remar contra la corriente para rescatar un empate 1-1 frente a Arabia Saudita este lunes 15 de junio, en un compromiso correspondiente a la primera fecha del grupo H de la Copa del Mundo 2026.

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Resumen de Uruguay 1-1 Arabia

El conjunto charrúa llegó al encuentro con el favoritismo de su lado, pero se encontró con una selección saudí ordenada, disciplinada y dispuesta a aprovechar cada oportunidad que se presentara cerca del arco rival.

Desde los primeros minutos, Uruguay asumió el control de la pelota y buscó imponer condiciones. Con un 65 % de posesión durante el partido, los suramericanos intentaron abrir espacios frente a un rival que apostó por la solidez defensiva y las transiciones rápidas.

La sorpresa llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Tras una acción ofensiva de Arabia Saudita, el portero Fernando Muslera dejó un rebote dentro del área chica y Abduelah Al-Amri apareció en el lugar indicado para enviar el balón al fondo de la red y decretar el 1-0.

Video del gol de Arabia a Uruguay

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El gol premió la eficacia del conjunto asiático, que con apenas tres remates al arco logró marcharse al descanso con ventaja ante una Uruguay que dominaba las estadísticas, pero no encontraba claridad en los metros finales.

Para la segunda parte, los charrúas adelantaron líneas y aumentaron la presión sobre el área rival. El equipo insistió una y otra vez en busca del empate, acumulando llegadas y obligando a Arabia Saudita a replegarse cada vez más cerca de su portería.

La resistencia saudí se mantuvo durante buena parte del complemento. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 80, Maximiliano Araújo encontró el camino al gol y puso el 1-1 luego de una acción que desató el alivio en el conjunto celeste.

Video del gol de Maxi Araújo en Uruguay 1-1 Arabia

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El empate terminó reflejando parcialmente lo ocurrido en el terreno de juego. Uruguay finalizó con diez remates al arco y un claro dominio territorial, aunque debió esperar hasta los minutos finales para evitar una derrota en su estreno mundialista.

El encuentro cerró la actividad del grupo H en una jornada que había comenzado con el sorprendente empate 0-0 entre España y Cabo Verde. Con estos resultados, todo queda abierto de cara a la segunda fecha.

Próximos partidos de Uruguay y Arabia

La próxima jornada del grupo H se disputará el domingo 21 de junio. Uruguay buscará su primera victoria cuando enfrente a Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita intentará dar otro golpe ante España en una fecha que podría empezar a definir el futuro de la zona.