Colombia sacó empate en Argentina y postergó la clasificación del Mundial 2027

Ciudad Lanús fue la casa de Argentina en un vibrante duelo en el papel contra su similar de Colombia. Las argentinas y las colombianas necesitaban sumar de a tres para poder sellar la clasificación de manera definitiva al Mundial. Antes de iniciar la séptima jornada de la Liga de Naciones, la ‘Albiceleste’ estaba en la cima con 13 unidades, y la ‘Tricolor’ segunda con mismas unidades.

Lea también Inteligencia artificial predice el marcador del Argentina vs. Colombia por Liga de Naciones

Una victoria de alguna de las dos dejaba clasificada a la ganadora sin importar lo que pasara entre Venezuela y Bolivia en simultáneo. Sin embargo, poco fútbol en un duelo de líderes que dejó un gris empate sin goles y de pocas situaciones de anotaciones.

Colombia sigue pecando con la poca generación de juego y los pocos remates de media distancia y, además, tampoco tiene a una goleadora por la lesión de Mayra Ramírez que esperaría regresar a las canchas con la selección en junio cuando termine la Liga de Naciones.

IGUALDAD SIN GOLES DESDE LA PRIMERA PARTE ENTRE ARGENTINA Y COLOMBIA

Ángelo Marsiglia movió a algunas jugadoras con la titularidad de Carolina Arias por la banda derecha por encima de Ana María Guzmán, Wendy Bonilla y Gabriela Rodríguez en lugar de Manuela Pavi y Lorena Bedoya. En las primeras acciones, a Colombia le costó bastante hacerse con el juego y Argentina tomó el balón intentando llegar al arco de Katherine Tapia.

Argentina apostó por llegar al arco de Katherine Tapia con opciones de Agostina Holzheier, pero las situaciones solo eran pequeños acercamientos sin la posibilidad de romper los ceros.

Lea también Millonarios lanzó petición a la Comisión Arbitral por penal a Falcao en el clásico: esto señalan

Sin embargo, la jugada más clara la tuvo Argentina en el minuto 25 cuando un centro pasado llegó a Kishi Núñez que controló, remató y Katherine Tapia salvó. En Colombia faltaba una generadora de juego que no lo tuvo con Leicy Santos, una goleadora, que no encontró esa solución en Maithé López y una futbolista que pudiera hacer algo distinto como Linda Caicedo.

Un primer tiempo que no tuvo acciones de gol, y todo terminó en una igualdad en ceros. Dejaron todo para el complemento, pero tampoco encontraron soluciones para rematar al arco.

SEGUNDO TIEMPO SIN GOLES

En el complemento, Ángelo Marsiglia intentó mover el banquillo de la Selección Colombia con el ingreso de Gisela Robledo, un cambio fijo por Maithé López. Con la jugadora del Corinthians, hubo más movilidad y acciones de riesgo a favor de las colombianas.

Gisela Robledo intentó con velocidad llegar al arco de Argentina, pero su primer intento en un remate de larga distancia terminó perdiéndose por un lado. Tras un pase filtrado, la delantera no logró definir antes de Solana Pereyra, arquera de la ‘Albiceleste’ que despejó el peligro con un rechace.

Sobre los 62 minutos se produjo la más clara de Colombia después de una acción discutida en una infracción dura a Gabriela Rodríguez que se prestaba para una tarjeta roja y terminó en una amarilla. Gisela Robledo tomó un rebote, disparó y la arquera Solana Pereyra salvó la situación.

Todo terminó en un empate sin goles entre argentinas y colombianas que postergan la clasificación al Mundial de 2027 en Brasil. Además, Venezuela goleó a Bolivia con un lapidario 8-0 que permite que la ‘Vinotinto’ siga pensando en clasificar por primera vez al certamen mundialista de mayores.

¿QUÉ VIENE PARA ARGENTINA Y COLOMBIA EN LA LIGA DE NACIONES?

Argentina y Colombia solo necesitan un punto en lo que resta de esta Liga de Naciones que se juega por primera vez en la historia. El empate es el noveno en el historial.

Lea también Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares del Torneo BetPlay

Para Argentina quedan dos fechas en las que deberá recibir la visita de Perú y luego, tendrá que visitar a Ecuador para ponerle fin a esta primera edición. Por los lados de Colombia, serán locales contra Uruguay y luego visitarán a Paraguay.