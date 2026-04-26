Este domingo 26 de abril, Once Caldas de Manizales se enfrentó con Águilas Doradas por la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre, que está muy cerca de terminar la fase del todos contra todos.

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El duelo se jugó en Antioquia

Al ser local el equipo dirigido por el profesor Juan David Niño, el compromiso se llevó en el estadio Polideportivo Cincuentenario que está ubicado, como bien se sabe, en territorio antioqueño.



Con un triunfo o con un empate, la escuadra entrenada por Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera se clasificaba a los cuartos de final de la Liga. Y bien, el juego terminó en una igualdad, por lo que el ‘blanco blanco’ confirmó su presencia en la ronda final del certamen.

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Fue empate

El compromiso terminó 2 goles a 2. Para Águilas Doradas marcaron Jorge Rival y Joaquín Varela, mientras que para Once Caldas convirtieron Dayro Mauricio Moreno Galindo y Helieyker Guzmán. Todos los tantos se marcaron en el segundo tiempo.



Como bien se mencionó, Dayro Moreno volvió a marcar con la camiseta de su club y se sigue ratificando como el máximo goleador en la historia de Colombia a nivel mundial. El artillero, cada vez, le saca más ventaja a Radamel Falcao García, con actualidad en Millonarios.

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30 puntos

Once Caldas de Manizales, con el triunfo de este domingo 26 de abril, llegó a 30 puntos y se ubicó en la sexta casilla de la tabla de posiciones de la liga colombiana del primer semestre del año.



Para nadie es un secreto que el conjunto de Manizales no es favorito para levantar el título, pero eso sí, hará todo lo posible para dar el golpe sobre la mesa y levantar el primer título de liga del año.