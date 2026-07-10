Se define el futuro de Daniel Londoño: equipo se pronunció

Once Caldas de Manizales hizo oficial algunos movimientos con relación al mercado de fichajes. El club se prepara de cara al inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.



El campeón de la Copa Libertadores de América del año 2004 anunció la llegada de tres futbolistas. Los nuevos jugadores del equipo son el lateral Andrés Felipe Correa, el mediocampista Juan Pablo Nieto y el extremo Edwin Torres.

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Los que llegaron

“El Once Caldas se permite informar a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública, sobre el avance del proceso de conformación de la plantilla profesional y el desarrollo de la pretemporada, de cara a los retos deportivos del segundo semestre del año”, informó la institución.



“En cuanto a las incorporaciones, el Once Caldas le da la bienvenida oficial a los jugadores Andrés Correa, Edwin Torres y Juan Pablo Nieto, quienes ya se encuentran en la ciudad y están integrados a la disciplina del plantel, avanzando en su proceso de adaptación bajo la orientación del cuerpo técnico”, agregó.

Los que se van

Once Caldas, además, comunicó que los jugadores Esteban Beltrán y James Aguirre seguirán sus carreras deportivas en otros clubes del fútbol profesional colombiano. Aguirre será nuevo futbolista de Millonarios FC de Bogotá.



“Asimismo, los jugadores Esteban Beltrán y James Aguirre continuarán sus carreras deportivas en Jaguares F.C. y Millonarios F.C., respectivamente, ambos mediante la modalidad de préstamo con opción de compra”, dijo el club.

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Londoño llegaría a Once Caldas

Entre otras cosas, el equipo blanco dio a conocer que trabaja en la llegada del defensa Daniel Londoño, quien en el último semestre vistió los colores del Deportivo Independiente Medellín.

“De igual manera, el Club informa que la vinculación del jugador Daniel Londoño continúa el proceso normal de contratación y, una vez culmine y se surtan los procedimientos correspondientes, la institución comunicará su oficialización”, sentenció.



