Después de tener pocas jornadas de entrenamiento y tras malos resultados conseguidos en la primera fecha de la Liga BetPlay y en la Superliga, el Junior de Barranquilla sacó el resultado ideal para poder regresar a una victoria importante y para cortar una estadística negativa en Bogotá ante Millonarios.

Vea también: Muriel y Falcao: encuentro en El Campín tras el triunfo de Junior a Millonarios

Junior llevaba casi nueve años sin poder superar a Millonarios en Bogotá y lo hicieron con categoría gracias a los goles de Teófilo Gutiérrez y de Jermein Zidane Peña justo después de un empate de Rodrigo Contreras que había puesto en incertidumbre el andar del compromiso.

En la rueda de prensa, Alfredo Arias lució muy ambicioso después de sumar una primera victoria en el campeonato y de volver con creces. Afirmó que el campeón está para pelear por el bicampeonato y que espera dar el golpe nuevamente en el 2026. Sin embargo, también habló del partido aplazado frente a Atlético Nacional por la tercera fecha de la Liga BetPlay.

ALFREDO ARIAS CONFIRMÓ QUE HABRÁ SEMANA LARGA DE RECUPERACIÓN: JUNIOR TIENE PARTIDO APLAZADO

La tercera jornada de la Liga BetPlay arrancará este martes 27 de enero y el viernes 30, Junior de Barranquilla debía medirse contra Atlético Nacional en condición de local. El clásico entre atlanticenses y antioqueños aparece en la DIMAYOR con fecha pendiente de definir.

Le preguntaron a Alfredo Arias por esa posibilidad de que no se juegue el partido ante Nacional y el uruguayo afirmó que, “está pospuesto. Eso tengo informado yo, no sé. No se juega, no sé cuándo, pero a mí me dijeron ya que no se juega”. Bajo ese panorama, el cuadro barranquillero tendrá una semana larga para descansar.

Le puede interesar: ¡Leonel, polémico! Llaneros le responde al DT del Atlético Bucaramanga

Sin duda alguna, este tema será esencial para Alfredo Arias y sus dirigidos después de que tuvieran muchos partidos en tan pocos días y que este tema físico ha afectado a algunos jugadores.

El partido ante Atlético Nacional en Barranquilla iba a ser el viernes 30 de enero a las 8 de la noche. Con el pasar del tiempo, pusieron en el calendario de la DIMAYOR que el juego estaba por definirse en cuanto a fecha y horario. El uruguayo confirmó que no se juega. En ese orden de ideas, su próximo partido será ante el Deportivo Pereira el lunes 1 de febrero en condición de visitante.

¿POR QUÉ ESTÁ APLAZADO EL PARTIDO ENTRE JUNIOR VS NACIONAL?

El aplazamiento del partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional tendrá que cambiar de fecha después de que se confirmara el compromiso del cuadro antioqueño frente al Inter Miami de Lionel Messi.

Lea también: Hernán Torres se rehúsa a renunciar a Millonarios: “Confío en mi trabajo”

Este encuentro de Nacional contra el Inter Miami será el sábado 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot. Los dirigidos por Diego Arias estarán concentrados para afrontar el ‘Partido de la Historia’, por lo cual, el calendario tendrá modificaciones en la agenda del Junior y de los verdolagas.

Atlético Nacional arrancó el torneo con una victoria categórica frente al Boyacá Chicó, pero aplazaron la segunda fecha contra Jaguares de Córdoba por conciertos en el Atanasio Girardot y ahora aplazarán otro partido en el calendario.