¿Se va José Enamorado del Junior? “La última pretemporada”

Para nadie es un secreto que José David Enamorado es uno de los grandes jugadores de la Liga BetPlay 2025-II. No es algo que viene de ahora, sino que en anteriores oportunidades ya había dejado su huella en el campeonato. En este segundo semestre, el jugador marcó ocho goles y quedó a cuatro tantos de Francisco Fydriszewski que fue el máximo artillero.

En la final quedó demostrado que José Enamorado pide pista para cosas grandes en su futuro. Con 26 años encima, el soledeño marcó tres goles en dos partidos y gran parte del título fue gracias a un bicampeón. Se viene la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos, también la Superliga contra Independiente Santa Fe y la Copa BetPlay por pelear.

Sin embargo, podrían hacerlo sin José Enamorado que, además de estar pidiendo pista en la Selección Colombia con Néstor Lorenzo como invitado para esta segunda final en el Estadio Manuel Murillo Toro, también podría dar el salto al exterior si llega una oferta que lo convenza. De hecho, Steven Rodríguez y Yimmi Chará dieron claves que suenan a despedida del oriundo de Soledad, Atlántico.

¿JOSÉ ENAMORADO NO JUGARÁ LA LIBERTADORES CON JUNIOR?

Con todo lo que está en juego en el siguiente semestre sería impropio que el Junior suelte a un jugador como José Enamorado que fue gran artífice del título. No obstante, el extremo está preparado para grandes cosas y eso quedó demostrado, no solo por sus tres goles en las fases finales y sus ocho tantos a lo largo de este torneo, sino por lo dicho por sus compañeros.

Tras los 90 minutos disputados en Ibagué y con la presencia de Néstor Lorenzo en el estadio, Steven Rodríguez afirmó en Win Sports que, “disfrutamos la última pretemporada con él en Junior. Ya en enero no la hacemos con él. Se merece todo lo bueno por lo que hizo este semestre y se merece lo que Dios mediante le va a pasar”.









Yimmi Chará, uno de los grandes referentes del Junior de Barranquilla se metió en el juego, “que se vaya, que se vaya”. El extremo soledeño seguramente tendrá ofertas de otros equipos internacionales, pero salir del campeón sin jugar la Copa Libertadores representaría una baja muy sensible para los atlanticenses.

Las declaraciones de sus compañeros tampoco revelan nada, pues, no hay certeza de que se vaya al exterior, pero si Steven Rodríguez mencionó que vendrán cosas buenas para el extremo, es porque hay una sorpresa. ¿Será convocado para la Selección Colombia?

De hecho, Didier Moreno se unió a la conversación entre los jugadores y soltó que, “este es un hombre que va a Selección, va para el Mundial. Acá estuvo Lorenzo. Ya lo vio, ya lo vio”. O representar al combinado nacional o cambiar de aires pueden ser los escenarios para el extremo en medio de la celebración.

Todos son rumores, pero esas declaraciones de sus compañeros pueden acercar a José Enamorado a otro destino. Habrá que esperare qué vendrá en el futuro del ex Independiente Santa Fe, Real Cartagena, Deportivo Cali, entre otros. La última pretemporada con él que menciona Steven Rodríguez podría hacerse realidad.