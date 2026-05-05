Preocupación con Falcao en Millonarios para la Copa Sudamericana

Millonarios no la pasa bien en el cierre del semestre de apertura de la temporada 2026, ya que quedó eliminado de la Liga Betplay tras no sumar un resultado positivo en la última fecha y también por lo que vive a nivel internacional en la Copa Sudamericana.

El equipo de Fabián Bustos ahora deberá enfocarse 100% en lo que será la Copa Sudamericana para cumplir con distintos objetivos, premios económicos, la clasificación y lo que sería la continuidad de Falcao en el equipo si avanzan de ronda, por lo que el estratega argentino viajó con lo mejor de lo mejor para asumir el reto de la fecha 4, pero sin Radamel Falcao.

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Convocatoria de Millonarios para la fecha 4 de la Copa Sudamericana

El equipo comandado por Fabián Bustos se complicó la vida en Valledupar y lo máximo que pudo rescatar fue un empate 2-2 luego de comenzar perdiendo, pero el cual no le alcanzó para ilusionarse con la clasificación y de paso darle la oportunidad a Falcao de que siguiera jugando.

Ahora la única opción para que Falcao pueda continuar en el club, tomando en cuenta que su contrato era de seis meses y vence en junio del presente año, es mantenerse con vida en la Copa Sudamericana y seguir avanzando para evitar un posible retiro del goleador.

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Además, esto también está planteado dentro de los objetivos de Bustos con Millonarios, en especial porque para el segundo semestre tienen nuevos planes con respecto a la conformación de la plantilla de jugadores.

Es por ello que viajará a Montevideo para enfrentarse a Boston River con lo mejor de lo mejor en su plantilla, contando con nombres importantes como el de Diego Novoa, quien no ha podido sumar minutos en la Liga Betplay por su sanción, de Mackalister Silva, Rodrigo Contreras, pero aún sin Radamel Falcao debido a la recuperación de su lesión.

¿Cuándo será el partido de Millonarios vs Boston River en Copa Sudamericana?

El encuentro entre Millonarios vs Boston River por la fecha 4 de la Copa Sudamericana se llevará a cabo en suelo uruguayo, en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, el jueves 7 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

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Fabián Bustos habló de los nuevos fichajes que tendrá Millonarios

El experimentado estratega argentino ya comienza a pensar en lo que será el siguiente semestre y la Copa Sudamericana, en donde finalmente tendrá la oportunidad de trabajar con más tiempo y de paso conformar la plantilla de jugadores que él considere necesarios para acoplarse a su idea de juego.

"La dirigencia ya está trabajando con Ariel y obviamente con nosotros porque hoy faltaron 6 jugadores, hay algunos que terminan contrato, hay ajustes que tenemos que hacer, obviamente hemos hablado y vamos a esperar a ver qué pasa. Ariel es una apersona dedicada de la dirigencia, enfocada y está también mi gusto. Se está trabajando en eso porque el próximo campeonato tenemos que pelearlo como tiene que ser en Millonarios".