VIDEO: Weimar Asprilla se lució e impidió golazo de Millonarios

Este domingo 12 de abril, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, que estuvo a reventar, se llevó a cabo el clásico capitalino. Millonarios FC e Independiente Santa Fe se vieron las caras en un duelo clave por la clasificación a la siguiente ronda.



Este compromiso, cabe mencionar, correspondió a la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año. Ambos clubes llegaron al compromiso tras empatar (el cardenal) y perder (el albiazul) en Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana, respectivamente.

Nómina de ambos equipos

Nómina de Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García; Macalister Silva, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.



Nómina de Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristián Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jhojan Torres; Luis Palacios, Ómar Frasica, Hugo Rodallega.

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Primer tiempo intenso

El primer tiempo estuvo entretenido de inicio a fin. Ambos equipos empezaron el duelo con toda la ambición de marcar rápido. Millonarios tuvo más fluidez de juego y supo atacar en más oportunidades a su rival.



Pero la escuadra dirigida por Fabián Bustos no esperaba que Weimar Asprilla, que reemplazaba en la portería de Santa Fe a Andrés Mosquera Marmolejo, estuviera tan fino atajando e impidiendo goles.





Asprilla respondió a la altura y Millonarios no pudo marcar ningún tanto. La acción más destacada del portero fue ante Sebastián Valencia. El carrilero pateó y Weimar bien se arrojó a su primer palo para atajar.

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Empate



Independiente Santa Fe tampoco pudo hacerle daño letal a su adversario. El compromiso, en la primera mitad, quedó empatado sin tantos, cosa que no estaba en los planes para los hinchas neutrales.