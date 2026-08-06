Las emociones de la primera división no se detienen. En las horas de la noche de este miércoles 5 de agosto, se llevó a cabo el último partido de la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año. Aunque eso sí, varios duelos de esta fecha se jugarán en los próximos días e incluso en las siguientes semanas.



En todos los duelos que correspondieron a la tercera jornada se marcaron goles, no hubo ningún empate sin tantos. Solo hubo una igualdad y se presentó en el partido que abrió la fecha. En el clásico del oriente colombiano, Atlético Bucaramanga empató 1 a 1 con el Cúcuta Deportivo.

Lea también Amaranto Perea reveló todo sobre el camerino roto en Medellín

Llaneros ganó

Llaneros FC de Villavicencio se hizo fuerte en su propio estadio y venció a Fortaleza FC 3 goles a 1. El inicio del director técnico Diego Arias en el conjunto capitalino no fue el mejor y eso no es un secreto para nadie. Habrá que esperar para conocer si el exjugador podrá levantar o no el nivel del equipo.



Luego, el Deportivo Independiente Medellín, que es dirigido por Luis Amaranto Perea y que marcha con puntaje perfecto, en un partido reñido y entretenido de inicio a fin, se impuso 3 goles a 2 ante el Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, que no contó con mucha hinchada.

Millonarios triunfó de local

El turno le llegó a Millonarios FC de Bogotá, otro de los equipos que está obligado a llegar, por lo menos, a la gran final de la liga colombiana. En el estadio Nemesio Camacho El Campín, la escuadra entrenada por el argentino Fabián Bustos venció al Deportivo Pasto por 2 goles a 0.



Internacional de Bogotá, este miércoles 5 de agosto y en el estadio Metropolitano de Techo, aprovechó su localía y se impuso por la mínima diferencia contra Jaguares de Córdoba, club que viene de ser goleado por Atlético Nacional de Medellín en su propio estadio.

Lea también VAR le quitó el gol al Once Caldas contra el América: así fue la polémica

Así quedó la tabla de posiciones

1 América — 9

2 Medellín — 9

3 Llaneros — 7

4 Águilas Doradas — 6

5 Millonarios — 6

6 Tolima — 6

7 Bucaramanga — 5

8 Once Caldas — 4

9 Atlético Nacional — 3

10 Deportivo Cali — 3

11 Internacional — 3

12 Fortaleza — 2

13 Santa Fe — 1

14 Alianza — 1

15 Deportivo Pereira — 1

16 Cúcuta — 1

17 Junior — 0

18 Pasto — 0

19 Jaguares — 0

20 Boyacá Chicó — 0









