Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Santa Fe frente a Medellín

El duelo entre Independiente Santa Fe y Independiente Medellín por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026 dejó un partido intenso y equilibrado a pesar de que el cuadro paisa terminó con tan solo nueve jugadores dentro del terreno de juego.

El compromiso que enfrentó a dos equipos necesitados de puntos para mantenerse en la pelea por los cuadrangulares terminó favoreciendo al cuadro 'cardenal', el cual ganó por un marcador de 2-1 y dejó algunos cambios en la tabla de posiciones.

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La tabla de posiciones de la Liga Betplay se mueve tras victoria de Santa Fe

La fecha 13 de la Liga Betplay comenzó con emociones tras la victoria por goleada de Millonarios sobre Once Caldas en condición de visitante, partido que le abrió la puerta a otros importantes resultados que terminaron modificando la tabla de posiciones.

La jornada transcurrió con normalidad, Millos ingresó a los ocho mejores, Nacional se afianzó en la primera casilla al derrotar 3-0 a Internacional y una de las sorpresas fue la victoria de Santa Fe sobre Independiente Medellín.

El equipo dirigido por Pablo Repetto volvió a ganar después de tres jornadas y abre la puerta de la ilusión hacia la clasificación de la siguiente ronda de la Liga Betplay al llegar a 15 unidades, dejando la tabla de posiciones de la siguiente manera:

Nacional – 27 pts (+17) Pasto - 24 (+4) Once Caldas – 23 Internacional de Bogotá – 21 Millonarios – 20 (+9) América – 20 (+8) Tolima – 20 (+10) Bucaramanga– 19 (+6) Junior – 19 (-1) Cali – 16 Águilas Doradas – 16 (+1) Llaneros – 15 (0) Santa Fe – 15 Fortaleza– 14 Medellín – 13 Jaguares – 11 Alianza – 11 Chicó– 8 (-9) Cúcuta – 7 (-10) Pereira – 5

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Próximo partido de Santa Fe en la Liga Betplay

El equipo comandado por Pablo Repetto está obligado a seguir sumando resultados positivos y el siguiente reto será justo en la fecha 14 de la competencia cuando se mida a Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini el viernes 27 de marzo sobre las 20:10 hora local.

Próximo partido de Medellín en la Liga Betplay

El 'poderoso de la montaña' asumirá un duelo importante contra América de Cali en el Estadio Atanasio Girardot. Este duelo corresponde a la fecha 14 y se jugará el lunes 30 de marzo sobre las 18:10 hora Colombia.