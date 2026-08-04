En las horas de la noche de este lunes tres de agosto, se llevó a cabo el primer partido correspondiente a la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.

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Partidazo en Bucaramanga

Atlético Bucaramanga se enfrentó con el Cúcuta Deportivo en una nueva edición del clásico del oriente colombiano. El compromiso se realizó en el estadio Américo Montanini, que contó con una buena presencia de aficionados.



El encuentro, digno de todo clásico, estuvo entretenido de principio a fin. 1 a 1 finalizó el encuentro. El centro delantero Jaime Peralta abrió el marcador a favor del conjunto de la frontera.

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1 a 1 final

El extremo Emerson Batalla, luego, estampó el empate para la escuadra leoparda. Ambos goles fueron anotados en el primer tiempo. El Cúcuta Deportivo, en la etapa inicial también, desperdició un penal. Al último minuto, al Bucaramanga le anularon un tanto.

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Tabla de la reclasificación tras el inicio de la fecha 3

Nacional — 58 puntos Junior — 44 puntos Tolima — 43 puntos América — 40 puntos Once Caldas — 38 puntos Santa Fe — 36 puntos Pasto — 34 puntos Medellín — 32 puntos Águilas Doradas — 32 puntos Cali — 30 puntos Millonarios — 29 puntos Bucaramanga — 28 puntos Internacional de Bogotá — 28 puntos Llaneros — 26 puntos Fortaleza — 24 puntos Alianza — 18 puntos Jaguares — 18 puntos Cúcuta — 17 puntos Boyacá Chicó — 17 puntos Pereira — 11 puntos









