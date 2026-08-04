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Tabla de posiciones de la reclasificación tras el inicio de la fecha 3 de la Liga BetPlay

Atlético Nacional sigue siendo el líder de la reclasificación.
Carlos Cañas
Atlético Bucaramanga.
Atlético Bucaramanga. // @ABucaramanga

En las horas de la noche de este lunes tres de agosto, se llevó a cabo el primer partido correspondiente a la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.

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Partidazo en Bucaramanga

Atlético Bucaramanga se enfrentó con el Cúcuta Deportivo en una nueva edición del clásico del oriente colombiano. El compromiso se realizó en el estadio Américo Montanini, que contó con una buena presencia de aficionados.

El encuentro, digno de todo clásico, estuvo entretenido de principio a fin. 1 a 1 finalizó el encuentro. El centro delantero Jaime Peralta abrió el marcador a favor del conjunto de la frontera.

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1 a 1 final

El extremo Emerson Batalla, luego, estampó el empate para la escuadra leoparda. Ambos goles fueron anotados en el primer tiempo. El Cúcuta Deportivo, en la etapa inicial también, desperdició un penal. Al último minuto, al Bucaramanga le anularon un tanto.

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Tabla de la reclasificación tras el inicio de la fecha 3

  1. Nacional — 58 puntos
  2. Junior — 44 puntos
  3. Tolima — 43 puntos
  4. América — 40 puntos
  5. Once Caldas — 38 puntos
  6. Santa Fe — 36 puntos
  7. Pasto — 34 puntos
  8. Medellín — 32 puntos
  9. Águilas Doradas — 32 puntos
  10. Cali — 30 puntos
  11. Millonarios — 29 puntos
  12. Bucaramanga — 28 puntos
  13. Internacional de Bogotá — 28 puntos
  14. Llaneros — 26 puntos
  15. Fortaleza — 24 puntos
  16. Alianza — 18 puntos
  17. Jaguares — 18 puntos
  18. Cúcuta — 17 puntos
  19. Boyacá Chicó — 17 puntos
  20. Pereira — 11 puntos





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