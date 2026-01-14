Teo definió el equipo donde jugará en la temporada 2026

El futuro de uno de los nombres más emblemáticos del fútbol colombiano volvió a ser tema central en Barranquilla. Tras varias semanas de especulación y silencio, la expectativa creció entre los hinchas, atentos a una decisión que marcaría el rumbo del club para la nueva temporada.
La confirmación que esperaban en Barranquilla
Después de cumplir su contrato y celebrar un nuevo título, Teófilo Gutiérrez decidió ponerle fin a las dudas y hablar directamente ante los medios. En la previa de la presentación oficial del equipo, el experimentado atacante dejó claro que su historia aún no está cerrada y que su deseo era seguir compitiendo al máximo nivel.
Con palabras breves, pero contundentes, confirmó que ya estampó su firma y que está listo para afrontar los retos del 2026. Además, aprovechó para enviar un mensaje a la hinchada de cara a la Superliga, destacando la importancia del apoyo en una final que considera especial y que espera sumar a su palmarés.
Un campeón que sigue siendo clave
La decisión llega en un momento ideal, luego de que el equipo se consagrara campeón de la Liga BetPlay II-2025, un logro que reafirmó el peso del delantero dentro del grupo. Aunque su rol ha cambiado con el paso de los años, su liderazgo, experiencia y lectura de juego fueron determinantes en los momentos decisivos del campeonato.
Más allá de los goles, su presencia ha sido fundamental para consolidar la identidad del plantel y transmitir una mentalidad ganadora. En un vestuario con mezcla de juventud y experiencia, su figura sigue siendo un punto de referencia tanto dentro como fuera de la cancha.
Teófilo Gutiérrez ya definió su futuro y seguirá escribiendo capítulos con Junior de Barranquilla en 2026. A sus 40 años, el ídolo rojiblanco renueva no solo un contrato, sino también el compromiso con un club y una hinchada que lo consideran parte de su historia. Junior apuesta por su jerarquía y liderazgo para defender el título y seguir siendo protagonista, mientras Teo mantiene intacta la ilusión de sumar nuevas alegrías vestido de tiburón.