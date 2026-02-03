¿Por qué no estuvo Teófilo con Junior vs Pereira? “Inventan cosas”

Sin duda alguna, Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores más importantes del Junior de Barranquilla. Tiene el respaldo completo de toda la plantilla y de Alfredo Arias como director técnico. No obstante, infortunadamente el delantero de 40 años no pudo estar en el partido ante el Deportivo Pereira en condición de visitante.

Alfredo Arias estaba teniendo en cuenta a Teófilo Gutiérrez como titular en los anteriores partidos disputados. Su profesionalismo, su veteranía y liderazgo daban de qué hablar y tenían impacto inmediato. De hecho, marcó en la victoria ante Millonarios en El Campín y se esperaba que pudiera jugar en la cuarta fecha.

El entrenador argentino hizo algunos movimientos en el equipo titular, especialmente en la portería con la titularidad de Jefferson Martínez por encima de Mauro Silveira. En la convocatoria no entró como opción Teo, y Alfredo Arias respondió concretamente que Gutiérrez le dijo personalmente que no lo convocara por temas personales.

LA RESPUESTA DE ALFREDO ARIAS: “INVENTAN COSAS”

Tras la victoria de 2-3 para el Junior de Barranquilla en un juego en el que Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios se estrenaron como goleadores con golazos, el entrenador uruguayo se refirió a los detalles que permitieron sumar de a tres, especialmente con un primer tiempo bueno en el que cerraron espacios y que el Pereira no pudo pasar en varias ocasiones el mediocampo.

Entre las preguntas que se le hicieron a Alfredo Arias, apareció la de la no convocatoria de Teófilo Gutiérrez que venía jugando y que no se le conocía alguna lesión o algo que pudiera complicar su presencia dentro del campo de juego. Afirmó que el jugador le pidió no estar.

Sin embargo, dejó claro que en redes la gente habla por hablar. Que se vieron muchas versiones sobre su ausencia y que todo pasaba por un tema personal, conocida por Alfredo Arias, “Teo me manifestó que si podía excusarse de viajar por un tema personal y esa es la razón por la que no viajó. Es bueno que lo preguntes porque hay mucha gente inventando cosas. Ojalá que la gente empiece a censurar a esas páginas que publican esas cosas, que no las miren más para ver si tienen responsabilidad con algunas cosas”.

De una manera contundente, Alfredo Arias cerró la polémica de la ausencia de Teófilo Gutiérrez. Todo pasaba así por temas personales que tuvo que resolver Teo en Barranquilla y que no le permitió seguir a sus compañeros en la visita al Estadio Centenario de Armenia.

Sin Teófilo hubo tiempo para Luis Fernando Muriel que fue suplente, pero que al entrar se le vio su impacto inmediato con un golazo de tiro libre que lo hizo celebrar por primera vez vistiendo la camisa del Junior.

¿CUÁNDO REGRESARÍA TEÓFILO GUTIÉRREZ A LA CONVOCATORIA DEL JUNIOR?

Alfredo Arias no precisó cuándo podría estar de regreso el delantero atlanticense después de conocer que todo se trata de un tema personal y que no hay lesión ni ninguna sanción o peligro de perderse más partidos.

En ese sentido, todo parece indicar que el ‘Perfume’ regresaría a la nómina del cuadro atlanticense el sábado 7 de febrero en condición de local enfrentando al Boyacá Chicó. Seguramente, Alfredo Arias lo volverá a tener a su disposición y con la posibilidad de ser inicialista.