William Tesillo, defensa central de Atlético Nacional de Medellín, habló tras el partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año ante Junior de Barranquilla.



El equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, en el estadio Romelio Martínez, se llevó el triunfo por 3 goles a 0. Luis Fernando Muriel y Bryan Castrillón marcaron los tantos del club local.

Lea también Experto destapa si Daniel Rivera debió ser expulsado tras golpe a Morelos

Palabras de Tesillo

Tesillo, referente del conjunto paisa y que fue titular, reconoció que Nacional no salió a jugar la final de ida como se debía. Los hinchas de verdolagas criticaron a su equipo por la presunta falta de actitud.

“El primer tiempo nos costó. El gol que nos hacen viene de una desatención también. El primer tiempo no salimos como teníamos que salir en una final. Pero estamos con la cabeza en alto, la ilusión está igual. Tenemos que corregir muchas cosas, recuperarnos y afrontar ese partido en casa con esa ilusión que tenemos todavía”, manifestó.

Alfredo Arias también habló

Para muchos, el partido de la noche del martes 2 de junio fue el peor del semestre en Atlético Nacional. Junior sacó una diferencia más que importante y puede levantar el título en el Atanasio.



Alfredo Arias, en rueda de prensa, también se pronunció. “Siempre el mérito es de los jugadores. A veces los técnicos ayudamos a que pierdan, pero el jugador es el dueño de este juego. Tengo buenos jugadores, pero más que nada buenas personas. Aquellos que no fueron citados estuvieron dándole aliento a sus compañeros. Este es un juego de nosotros, porque juegan 11 y entran cinco más”, dijo.

¿Junior será campeón?

“Entrenan 25. Mi equipo, mis jugadores, han entendido y saben que nos vamos a poner duros para cualquier rival. Nos ha tocado en todas las canchas ir a competir; lo hemos hecho bien. Nos falta el paso más difícil de dar, que tiene que ver con los días previos al partido”, añadió.



El partido de vuelta de la gran final de la primera división del fútbol profesional colombiano se va a llevar a cabo el próximo lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot.



