Atlético Nacional de Medellín se prepara para enfrentar al Cúcuta Deportivo, este miércoles 1 de abril, por la jornada número 15 de la liga colombiana del primer semestre del año.



El equipo dirigido por Diego Arias ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones con 30 puntos. El duelo se llevará a cabo en la casa del conjunto paisa, es decir, en el estadio Atanasio Girardot. Este martes, Nacional realizó su último entrenamiento de cara al duelo.

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Nacional enfrenta a Cúcuta

"Atlético Nacional llevó a cabo su último entrenamiento en la Sede Deportiva de Guarne, con el fin de afinar detalles de cara al compromiso por la fecha 15 de Liga, juego ante Cúcuta Deportivo. El encuentro está programado para este miércoles 1 de abril, a partir de las 8:30 p. m., en el Estadio Atanasio Girardot", indicó el club.



"El conjunto Verdolaga, bajo la dirección de Diego Arias, inició la jornada con trabajos en el gimnasio enfocados en el fortalecimiento muscular, mediante el uso de distintas herramientas y metodologías", añadió.

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Se trabajó la definición

Luego, la práctica se enfocó en trabajos de cancha, en los que se priorizó la precisión de pases cortos. Después, se llevaron a cabo ejercicios de estructuras tácticas. Por último, se presentaron labores de definición.



Y este mismo martes 31 de marzo, el equipo anunció la lista de convocados para el encuentro ante el conjunto de la frontera. Entre los citados, brilló por su ausencia uno de los habituales titulares para Diego Arias.

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Tesillo se pierde el duelo

Se trata del defensa central izquierdo William Tesillo. Tras no hacer presencia vs. Deportivo Pasto, se esperaba que contra Cúcuta fuera titular el central. Sin embargo, no estará ni en el banco de suplentes.



El mismo equipo de comunicación de Nacional confirmó la razón por la que Tesillo se perderá el cotejo. Su ausencia se debe a una contusión en su rodilla derecha. El futbolista iniciará nuevamente trabajos de campo el 4 de abril.











