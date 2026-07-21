Hace apenas unos minutos, Atlético Nacional de Medellín, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano, hizo oficial su primera nómina titular para el inicio de la competencia oficial del segundo semestre del año.

Llega el primer juego oficial de Nacional

El equipo paisa, a partir de las 4:00 p. m., hora colombiana, de este martes 21 de julio, enfrenta a Tigres FC por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay, torneo que reúne a los clubes de primera con los de segunda división.



Lucas Fidolo González Vélez​, director técnico de Atlético Nacional, sorprendió con su primer once oficial. El estratega tuvo que tomar una decisión importante con el centro delantero.

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Nacional con un falso 9

Alfredo Morelos y Cristián Arango no aparecieron en la lista de convocados para este partido por Copa BetPlay por una intoxicación alimentaria y una fatiga muscular, respectivamente.



Por eso, Lucas jugará, aparentemente, con un falso 9. Edwin Cardona sería el encargado de cumplir esta tarea, aunque también la podrían hacer Juan Manuel Rengifo o Kevin Parra.

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La nómina verde

Esta es la nómina titular de Nacional: Luis Marquínez; Yeicar Perlaza, Neider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Zapata; Juan Manuel Rengifo, Kevin Parra, Nicolás Rodríguez y Edwin Cardona.

Como se puede notar, el argentino Franco Armani no aparece en la titular ni en el banco de suplentes. El portero ya entrena con el plantel. “Las grandes historias siempre encuentran el camino de regreso. Y hay regresos que no solo emocionan: hacen revivir los recuerdos más felices. Hoy, Atlético Nacional vuelve a abrir las puertas de su casa para recibir a uno de los máximos ídolos de su historia. Franco Armani vuelve al Verde”, anunció Nacional tras el regreso del guardameta.