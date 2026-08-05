Pékerman se despachó tras el Mundial de Colombia: “Les falta mucho”

Este 7 de agosto se cumplirá un mes desde que la Selección Colombia quedó eliminada de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México en manos de Suiza en los octavos de final. Los colombianos depositaron la confianza total en el proceso de Néstor Gabriel Lorenzo, que, ante las dudas que hubo en su continuidad, la Federación Colombiana de Fútbol lo renovó.

José Néstor Pékerman estuvo al mando de la Selección Colombia desde el 2012 hasta el final del Mundial de Rusia 2018. Dirigió dos Copas del Mundo, y seguramente eso esperan de Néstor Lorenzo que firmó en 2022 y que ya estuvo al frente en un certamen orbital llegando a los octavos de final disputando un quinto partido por segunda ocasión en su historia.

Después de la eliminación de la Selección Colombia, José Pékerman participó en una entrevista con ESPN en donde reveló qué le hace falta al seleccionado que dirigió por seis años y se despachó con que le falta muchísimo trabajo para ganar un Mundial.

JOSÉ NÉSTOR PÉKERMAN Y LO QUE LE HACE FALTA A COLOMBIA PARA GANAR EL MUNDIAL

En esta selección hubo demasiada confianza y los resultados permitían ilusionarse bastante con los primeros partidos en el Mundial y con la posibilidad de llegar lejos. No perdió ningún partido llegando a los octavos de final y cayendo en los lanzamientos desde el punto penal.

José Pékerman afirmó en Buen Día ESPN Argentina que el pueblo colombiano debe estar contento con lo hecho, “deberían estar muy contentos con todo lo que hizo Néstor, porque cuando no se clasifica para Catar, cambiaron tres entrenadores y ya después de haber logrado salir de una crisis tremenda de 16 años de no ir a Mundiales, fueron a dos consecutivos: con nosotros, con el grupo que estaba Néstor y conmigo”.

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Aunque referenció que Colombia hizo un buen Mundial, José Pékerman indicó que, “Néstor los volvió a poner otra vez en el camino, tuvo muy buena preparación, muy buena Copa América y lamentablemente hay voces que no se resignan nunca... parece mentira, pero parece que ese partido desató una crisis en la que hay que ganar solamente el Mundial, y eso de ganar el Mundial, yo creo que falta mucho”.

Relacionado a lo mencionado, sentenció que esto se ha visto en esta nueva participación de la Selección Colombia, “se vuelve a demostrar en este Mundial con otra gran actuación, pero todavía falta; no se gana un Mundial de un día para otro, hay que seguir trabajando y seguir haciendo cosas que los lleven algún día a eso”.

¿POR QUÉ SE FUE JOSÉ PÉKERMAN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Una vez terminó el Mundial de Rusia en 2018 con la participación de la Selección Colombia, José Néstor Pékerman, que clasificó a dos Copas del Mundo dejó de ser el seleccionador de los colombianos. El argentino, años después afirmó que siempre habrá voces que digan una cosa u otra, pero que todo pasó por la necesidad de un cambio.

El director técnico argentino sentenció que, “es muy difícil perder esa continuidad de faltar a un Mundial porque se cortan los procesos; yo me fui porque me parecía que había que cambiar cosas. Todos los países tienen que saber cambiar a tiempo; a veces no es solamente ser tan consecuente con el último resultado, sino que hay que ver la historia como viene y tener mucha autocrítica y sentido de saber ubicarse uno dónde está”.

PÉKERMAN TUVO OFERTAS DE BOCA JUNIORS PARA REGRESAR A DIRIGIR

Además de esos aspectos de la Selección Colombia, José Pékerman, que no dirige desde 2022 cuando tomó las riendas de Venezuela, el argentino referenció en ESPN que tuvo la oportunidad de regresar a la dirección técnica de Boca Juniors.

Reveló que Juan Román Riquelme llamó, “en algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar”. Además, dejó claro que normalmente espera hasta el último minuto cuando todo esté confirmado al 100% para tomar el cargo y nada de esto se vio en Boca.

Un eventual desembarco en Boca representaría, además, un desafío inédito para Pékerman, ya que nunca ha dirigido un equipo profesional en la Primera División argentina. Su experiencia en el país estuvo vinculada principalmente al trabajo con las divisiones juveniles y la Selección Argentina.