Tolima daría golpe en el mercado: ficharían un jugador de la liga turca

La Liga BetPlay 2026-I y el mercado de fichajes siguen tomando forma en medio de las respectivas pretemporadas. El Deportes Tolima ha fichado lento, pero seguro con las vinculaciones de Edwar López, campeón con Independiente Santa Fe en el primer semestre del 2025 y a Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval, que buscará sumar regularidad en este año.

En este 2026, el Deportes Tolima tiene varios objetivos. Ser protagonista e intentar ganar la Liga BetPlay después del subtítulo frente al Junior de Barranquilla en el final del 2025. Además, la Copa Libertadores en donde figurará en la fase previa para enfrentar a Deportivo Táchira o The Strongest en la fase 2.

Por esta razón, Lucas González y sus dirigidos deben armarse de la mejor manera y en últimas horas pusieron los ojos en un colombiano que actúa en la liga de Turquía. Una joya que pasó primero por Brasil en el Athletico Paranaense, pero que su ficha pertenece nada más ni nada menos que al Besiktas.

ÉLAN RICARDO ESTARÍA CERCA DE LLEGAR AL DEPORTES TOLIMA

Oriundo de Barranquilla, Élan Ricardo salió de La Equidad, actualmente, Internacional de Bogotá, fue vendido al Besiktas y estuvo en calidad de préstamo en el Athletico Paranaense en donde sumó minutos en estos últimos meses. El volante estaría a pocos detalles de convertirse en el nuevo fichaje del Deportes Tolima a falta del aval del equipo turco.

Y es que, de acuerdo con información de la cuenta de X de @JuanDAlvisB, “tras finalizar préstamo con Athletico Paranaense, el volante Elan Ricardo adelanta exámenes médicos para ser nuevo jugador del Deportes Tolima”. Su llegada al cuadro tolimense ya parece encaminada, pues, todo indica que el jugador surgido de La Equidad ya está en Ibagué para cerrar los últimos detalles.









Su llegada al Deportes Tolima se podría dar por medio de un préstamo de seis meses sin opción de compra. Para finiquitar los últimos detalles, todo depende del Besiktas de Turquía. El club que cuenta con los derechos deportivos del jugador tendrá que aceptar las condiciones para que se haga oficial en el cuadro tolimense.

La incorporación de Élan Ricardo llega en buen momento para reforzar el mediocampo del Tolima en busca de regularidad que no le pudo ofrecer el Besiktas. El club turco ha optado por enviar en calidad de cedido al barranquillero para que gane minutos en busca de afianzarse en próximos años en el equipo europeo.

Si se llega a dar el fichaje de Élan Ricardo al Deportes Tolima, este sería el quinto fichaje para el 2026 sumándose a Jan Angulo, Kelvin Flórez, Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval y Edwar López.