En las horas de mañana de este jueves 28 de mayo, el director técnico del Deportes Tolima, Lucas González Vélez, fue entrevistado en el programa Despierta Win, de Win Sports.



En uno de los apartados de la charla, el reconocido estratega fue consultado por uno de los jugadores convocados a la Selección Colombia de Mayores para la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México.

El llamado de Kevin Castaño

Se trata de Kevin Castaño, mediocampista de River Plate de Argentina. El llamado de Castaño al Mundial FIFA 2026, como bien se sabe, generó mucha controversia, esto porque en su club, a lo largo de la temporada, ha jugado muy pocos minutos.



Sin embargo, Lucas, sin rodeos, salió en defensa del jugador, al cual dirigió en su etapa como entrenador de Águilas Doradas. González Vélez afirmó que el jugador es el mejor mediocampista defensivo cafetero.

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Las palabras de Lucas sobre Kevin

“Para mí, Kevin Castaño es el mejor mediocentro del fútbol colombiano. Hablando como pivote mediocentro, perfil Sergio Busquets o Rodri o este perfil de mediocentro organizador. Desde el punto de vista futbolístico este equipo necesita a Kevin Castaño”, aseguró, de manera tajante.



A pesar de lo mencionado por Lucas González Vélez, Kevin Castaño se perfila para ser suplente en el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. El jugador sería inicialista si se presenta alguna lesión de última hora.

El sueño de entrenar a la tricolor

En otro apartado del programa, Lucas habló de su sueño de dirigir a la Selección Colombia. “Sí, por supuesto que sí. No es un sueño ahora, era el sueño que tenía desde niño. Veía a ‘Pacho’ Maturana y se me aguaban los ojos. También por otros jugadores, recuerdo la generación de René (Higuita), del ‘Pibe’ (Valderrama), de Freddy Rincón y tantos más. Pero veía a ‘Pacho’ y sentía algo especial”, expresó.



“Después me di cuenta que algo en la conformación de Lucas González como persona siempre quise ser entrenador y siempre tuve ese sueño. Por eso cuando hablaban de que los hinchas dicen que profe, no se vaya por plata, a mí lo que me moverá será cómo veo yo el camino para ir avanzando, disfrutándolo y que eventualmente pueda llegar a ser considerado seleccionador nacional de mi país”, sentenció, entre otras cosas más.









