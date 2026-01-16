Quedan pocas horas para que inicie la Liga BetPlay 2026-I y el Deportes Tolima tendrá que buscar la revancha de la final del segundo semestre del 2025 enfrentando en condición de visitante al Junior de Barranquilla. Lucas González quiere sacarse esa espinita del campeonato y dar un golpe de autoridad.

Vea también: Millonarios cerró negocio redondo: ¿Cuánto recibió por Nicolás Arévalo?

Sin duda alguna, el Tolima debe aprovechar que el Junior se juega la suerte en la Superliga BetPlay después de dejar un empate a un tanto en la ida de la serie. Los tolimenses irán con todo, mientras que los barranquilleros podrían dejar algunas fichas afuera pensando en la vuelta el miércoles 21 de enero.

En este mercado, Tolima se armó con Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Edwar López, Luis Sandoval y Élan Ricardo, este último que es propiedad del Besiktas de Turquía. Sin embargo, no sería el único futbolista que vendrá desde Europa para afrontar la Liga BetPlay con los ‘Pijaos’.

Durante las últimas horas, apareció una noticia que no estaba en el radar de nadie y es la posible incorporación de Pablo Ortiz que vendría de una liga exótica de Europa. El zaguero jugó con el DAC Dunajská Streda de Eslovaquia.

PABLO ORTIZ SERÁ NUEVO JUGADOR DEL TOLIMA PARA LA LIGA BETPLAY Y COPA LIBERTADORES

De acuerdo con información de Julián Capera y de Felipe Sierra, ya hay un principio de acuerdo entre el Tolima y el DAC Dunajská Streda de Eslovaquia para contratar a Pablo Ortiz, defensa colombiano. La idea es poder cerrar un préstamo con opción de compra.

Le puede interesar: Supersociedades toma nuevas medidas con Deportivo Pereira por crisis financiera

Pablo Ortiz puede cumplir con dos funciones, o bien, jugar como defensa central o como lateral por la izquierda. Inició en el 2020 con el América de Cali hasta el 2022 y de ahí se fue en condición de préstamo al Midtjylland. El equipo danés lo fichó y a partir de ese momento estuvo en otros clubes en calidad de cedido en Mafra de Portugal y Pardubice de República Checa.

Se acabaron las cesiones y fue fichado por el DAC Dunajská Streda. Los eslovacos volvieron a enviarlo cedido a la MLS con el Houston Dynamo, club con el que jugó 24 partidos en la temporada pasada. Pablo Ortiz no alcanzó a compartir con Lucas González en América de Cali, pero lo tendrá ahora en el Deportes Tolima.

Durante su recorrido en el fútbol europeo, Pablo Ortiz se consagró campeón con el Midtjylland de la Copa de Dinamarca. El zaguero le puede servir al Deportes Tolima como defensor central o como lateral izquierdo que es donde ha jugado habitualmente.

Lea también: Manchester City tomó decisión de última hora en el fichaje de Jhon Lucumí

Deportes Tolima, de concretar el fichaje de Pablo Ortiz sumaría la sexta contratación para este 2026 y su segundo defensa en el mercado de fichajes. El nacido en Tumaco, Nariño llegaría al cuadro tolimense por un año para disputar la Copa Libertadores, la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.