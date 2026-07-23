Hace apenas unas horas, Deportes Tolima, uno de los equipos tradicionales en el fútbol profesional colombiano, anunció un nuevo refuerzo para el segundo semestre del año 2026.



El equipo de la capital musical de Colombia hizo oficial el arribo de Homer Enrique Martínez Yépez, quien puede jugar como mediocampista o como defensa central. El jugador tiene 28 años.

Lea también Tolima presenta tres fichajes para pelear la Liga BetPlay

El anuncio del Tolima

“No cualquiera viste estos colores. Solo los valientes tienen el honor de hacer parte de la TRIBU. Trabajo, experiencia y jerarquía respaldan el recorrido de nuestro nuevo guerrero. ¡Bienvenido, Homer Enrique Martínez, al equipo de Ibagué!”, escribió el equipo.

“Desde Malambo llega Homer Martínez, un mediocampista de 28 años con una trayectoria que conoce lo que es ganar. Ahora inicia una nueva etapa con el VINOTINTO y ORO. ¡Vamos, Homer, a buscar la victoria una vez más!”, añadió.

¿Cómo le irá a Homer en el Tolima?

Homer Martínez llega al Deportes Tolima procedente de la liga de México. Inicialmente, el jugador sería titular, pero si su rendimiento no es bueno, podría ir al banco de los suplentes en algunos partidos.



En Colombia, antes de ir al balompié azteca, Martínez hizo parte de las filas del Deportivo Independiente Medellín, que es entrenado por Luis Amaranto Perea. En su momento, Homer fue muy importante en el conjunto paisa.

Lea también Pasto contrató a seis veces campeón del FPC con Santa Fe y Tolima

¿Tolima avanzará en Libertadores?

Deportes Tolima, como es bien sabido, ya no es entrenado por Lucas Fidolo González Vélez. Este estratega fue contratado por Atlético Nacional de Medellín. El conjunto pijao ahora lo entrena Sebastián Oliveros.



Además del reto en la liga colombiana del primer semestre del año, Deportes Tolima tiene la gran tarea de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Los hinchas del club sueñan con hacer historia.