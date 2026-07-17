Deportes Tolima, en las últimas horas, a través de sus diferentes plataformas digitales, hizo oficial el arribo de tres fichajes para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. El club sigue adelantando sus trabajos de pretemporada.



El equipo vinotinto y oro presentó al portero Miguel Ortega, quien tiene pasado en Llaneros FC. En este mercado de fichajes, el guardameta Luis Marquínez volvió a Atlético Nacional de Medellín tras su préstamo.

Los fichajes del Tolima

Luis Sánchez también fue anunciado como nuevo jugador del Deportes Tolima. El talentoso mediocampista ofensivo arriba a la institución procedente de Once Caldas de Manizales. Sánchez también ha vestido los colores del América de Cali.

Jorge Cabezas Hurtado, joven centro delantero que en el último semestre estuvo en las filas de Millonarios FC de Bogotá, también fue presentado como nueva incorporación del Deportes Tolima. Las últimas sensaciones que Hurtado dejó en el conjunto embajador fueron buenas.

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¿Cómo le irá al Tolima en el segundo semestre?

Deportes Tolima quiere pelear la estrella de fin de año de la liga colombiana del primer semestre del año y por eso sigue trabajando en el mercado de fichajes. Falta muy poco tiempo para lo que será el inicio de la competencia oficial.



El mexicano Miguel Ortega portará la dorsal 13, Luis Sánchez llevará la exclusiva número 10 y Jorge Cabezas Hurtado nutrirá el ataque con el 7. Los hinchas del conjunto pijao esperan que a estos fichajes les vaya de muy buena manera durante su etapa en el club.

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¿Se está armando bien el Tolima?

El equipo de la capital musical de Colombia, cabe mencionar, ya no es dirigido por Lucas González Vélez. Lucas ya entrena a Atlético Nacional de Medellín. El nuevo estratega del Deportes Tolima es Sebastián Oliveros, quien llegó a la escuadra procedente de Fortaleza de Bogotá.



En los últimos años, el Tolima ha demostrado que puede armar planteles interesantes. El pijao, cabe mencionar, llegó a la gran final de la liga colombiana del segundo semestre del año 2025. El título lo perdió con el Junior de Barranquilla de Alfredo Arias.