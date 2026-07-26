Tolima le propinó primer golpe al Junior bicampeón con una apretada victoria

Arrancó una nueva era en el Deportes Tolima después de la sorpresiva salida de Lucas González que aceptó la oferta de Atlético Nacional. Un cambio de aires sorpresivo y un proyecto que apunta para buenas cosas junto con el entrenador bogotano Sebastián Oliveros.

Superaron al Quindío viniendo de atrás en la ida de la Copa BetPlay y adelante tenían una dura prueba contra Junior de Barranquilla, el bicampeón de Colombia. Tolima puso a Miguel Ortega en el arco y a Jorge Cabezas Hurtado como los nuevos fichajes en la titularidad, mientras que Homer Martínez ingresó en el complemento.

En Junior, que había empatado con Barranquilla FC en la Copa BetPlay no hubo novedades en el primer tiempo, pues Pablo Ortiz no estuvo, ni tampoco Francisco Fydriszewski que paga una fecha de sanción del torneo pasado. Tolima se llevó la victoria con un certero 2-1.

VICTORIA DE DOS GOLES PARA EL TOLIMA EN LA PRIMERA PARTE

Durante los primeros minutos del partido, Junior tuvo las mejores sensaciones en el campo de juego cerrando los espacios para un Tolima que no podía tener el balón en los pies. De hecho, la visita pegó primero en el marcador, pero afortunadamente para el cuadro tolimense, un fuera de lugar negó el grito de gol.

Yeison Suárez centró para el rechace corto de Tolima y Daniel Rivera aprovechó con un remate para vencer a Miguel Ortega. Un fuera de juego previo de Suárez fue determinante para que Junior no celebrara la anotación. Sin embargo, la visita siguió poniendo en problemas al guardameta mexicano y lo hicieron trabajar.

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Sobre los ocho minutos, Guillermo Paiva entró al área y sacó un remate fuerte para el lucimiento de Miguel Ortega que envió la pelota al córner. En ese lanzamiento desde la esquina, Daniel Rivera volvió a inquietar con un cabezazo y Ortega salvó notablemente.

Tolima no salía del control del Junior que estaba demorando en romper los ceros. Remates de larga distancia no tomaban destino del arco y esto dio oportunidad para que los locales aprovecharan los errores en definición del rival y pegaran en una jugada individual de Jorge Cabezas Hurtado que remató y Jefferson Martínez no pudo detener el disparo.

Antes de terminar la primera etapa, nuevamente Jorge Cabezas Hurtado gestó una jugada personal eludiendo a un rival por la banda izquierda y centrando raso para que Kelvin Flórez empujara la pelota al fondo decretando el segundo tanto del Tolima.

TARDÍO DESCUENTO QUE NO EVITÓ LA VICTORIA DEL TOLIMA

En el segundo tiempo, Tolima siguió tranquilo con la comodidad de la victoria de dos goles de diferencia. Junior no tenía pegada pese a los ingresos de Guillermo Celis y Yimmi Chará en lugar de Fabián Ángel y de Jannenson Sarmiento respectivamente.

Remates que no veían portería de Yimmi Chará y de Jermein Zidane Peña le dieron aire a Tolima que pudo marcar el tercero. Nuevamente, en un partido de reivindicación de Jorge Cabezas Hurtado por su mal paso por Millonarios, el delantero creó otra acción dejando atrás a rivales, dejando al arquero rival atrás, pero en la definición no pudo anotar tras la marca de Peña.

Una jugada desperdiciada y que Junior celebró. Antes de los 80 minutos, Déiber Caicedo, que regresó tras una durísima lesión se encargó de lanzar un córner medido a la cabeza de Guillermo Paiva para el descuento. Se esperaba una mejor respuesta por parte de la visita, pero no fue posible.

De hecho, Junior Hernández tuvo el tercero en una jugada que se plantó de frente a Jefferson Martínez, pero su disparo se fue muy desviado. Victoria apretada, pero que deja a los tolimenses cómodos pensando en la Copa BetPlay, la Copa Libertadores y la segunda fecha de la Liga BetPlay.

¿QUÉ VIENE PARA EL TOLIMA Y PARA EL JUNIOR?

Tolima y Junior tendrán responsabilidades en la Copa BetPlay antes de afrontar la segunda fecha del rentado local. Los tolimenses tendrán que enfrentar a Deportes Quindío en Armenia para la vuelta de la Fase 1B y luego tendrán que visitar a Alianza FC en Valledupar.

Mientras que Junior no saldrá del Estadio Romelio Martínez disputando la vuelta de la Fase 1B contra el Barranquilla FC y luego recibirán la visita de Millonarios en la segunda fecha de la Liga BetPlay.