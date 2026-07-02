Tolima confirmó fichaje mexicano para la Copa Libertadores

Deportes Tolima ha dado bastante de qué hablar en los últimos días tras la inesperada salida de Lucas González del cargo como director técnico para poder dirigir a Atlético Nacional.

Sin embargo, esta no sería la única noticia que lo estaría convirtiendo en protagonista, ya que es uno de los clubes del FPC que pegó primero en el mercado de fichajes y ya ha confirmado la llegada de varios futbolistas nuevos, incluyendo a Miguel Ortega, el arquero mexicano que llega desde Llaneros.

Tolima confirmó el fichaje del arquero mexicano

Tras la salida del estratega bogotano, las directivas del club comenzaron a trabajar en la reestructuración de la institución desde el banquillo técnico, el cual ahora es encabezado por Sebastián Oliveros, viejo conocido del FPC, pero también en la plantilla de jugadores con la llegada de Miguel Ortega.

El guardameta mexicano de 31 años arribó a la Liga Betplay en el semestre de clausura de la temporada 2025 para jugar con Llaneros, equipo en donde tuvo destacadas actuaciones, lo que hizo que Tolima se fijara en él y se empezaran a llevar a cabo negociaciones.

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Finalmente las conversaciones se habrían ido por un buen rumbo, en el que el club y el jugador se sintieron cómodos con el contrato que se pactó y por lo cual fue confirmado a través de las redes sociales del equipo.

Esta contratación se hizo con el fin de poder cumplir de la mejor manera en las tres competencias que están en juego en el semestre de clausura, con un portero experimentado que podrá aportar en cualquiera de ellas.

¿Cómo le fue a Miguel Ortega en Llaneros?

El mexicano llegó desde la Liga MX jugando con Xolos de Tijuana con pocos minutos, pero en Llaneros se convirtió rápidamente en titular, habiendo completado 34 partidos y casi 3.000 minutos dentro del terreno de juego en donde recibió 37 anotaciones.

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Otras contrataciones de Tolima

A parte de la reciente contratación de Sebastián Oliveros, uno de los primeros movimientos que se hizo estuvo relacionado con la renovación de Sebastián Guzmán.

Al experimentado mediocampista luego se sumaron nuevas figuras como lo son Luis 'Niche' Sánchez y Juan Hurtado.