Tolima sufre un golpe antes de enfrentar al Pasto: Dimayor lo confirmó

La espera está llegando al final para conocer a los cuatro clubes de la Liga BetPlay 2026-I que disputarán las semifinales en este primer semestre en busca de llegar a la definición del título. Deportes Tolima se verá las caras contra el Deportivo Pasto en condición de visitante en una serie que favorece a los tolimenses.

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Los dirigidos por Lucas González afrontarán el reto en el Estadio Departamental Libertad con la victoria por la mínima diferencia a su favor. Necesitarán mantener ese resultado para poder sellar el paso a la siguiente instancia, pero, seguramente, el Deportivo Pasto busca romper esa ilusión de los ‘Pijaos’.

Deportivo Pasto ha sido uno de los mejores locales en esta Liga BetPlay y no le pondrá la cosa sencilla al Deportes Tolima. Antes de afrontar este duro reto en el campeonato liguero, el cuadro tolimense también sufrió otro golpe por parte de la Dimayor confirmando una sanción para este duelo crucial.

DIMAYOR RECHAZÓ SOLICITUD DEL DEPORTES TOLIMA

En la fecha 19 de la Liga BetPlay, Deportes Tolima enfrentó al Deportivo Cali, un vibrante duelo que iba a decidir varios aspectos de la clasificación con las posibilidades del cuadro azucarero de sellar la clasificación. No pasaron del empate y todo quedó con la eliminación verdiblanca y clasificación tolimense para los Play-Offs.

Durante los 90 minutos, a Cristian Trujillo lo expulsaron y el Comité Disciplinario de la Dimayor le puso dos fechas de sanción al volante de marca. Ante esto, el cuadro tolimense recurrió al Artículo 42 para rebajar la suspensión después de haber jugado la mitad de los partidos que le pusieron de penalización.

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Estaban a todo su derecho de hacerlo con la necesidad de tener a Cristian Trujillo como una de las opciones en la vuelta de la Liga BetPlay, pero infortunadamente, la respuesta de la Dimayor no fue positiva para cumplir con ese interés de los tolimenses para que el volante pudiera estar.

Tolima envió solicitud para reducir la sanción, y el Comité Disciplinario respondió afirmando que, “no resulta competente para conocer la solicitud relativa a la decisión contenida en el artículo 1° de la Resolución No. 046 de 2026, de conformidad con los artículos 60, 63 literal d, 136 y 141 del CDU de la FCF, al ser claro que el jugador fue expulsado en el marco de un partido, decisión adoptada por el árbitro del encuentro quien calificó la falta en los términos del literal d) del artículo 63 del CDU de la FCF”.

Bajo ese panorama, el Comité Disciplinario sentenció que, “rechazar la solicitud de suspensión de la ejecutoriedad de una sanción, presentada por El Club Deportes Tolima S.A, respecto del artículo 1° de la Resolución No. 046 de 2026, por las razones expuestas en la presente providencia”.

TOLIMA JUEGA CON LA PRESIÓN EN LA LIGA BETPLAY

Con ese marcador que dejaron en la ida, Tolima espera quedarse con una victoria o, por lo menos, mantener el resultado que quedó en Ibagué. En el Departamental Libertad no se lo pondrán fácil, pero los ‘Pijaos’ también saben sacar adelante los partidos en condición de visitante.

Bajo este panorama, Tolima espera sacar adelante esta serie e instalarse en las semifinales de la Liga BetPlay. Tolimenses y pastusos jugarán con la presión, dado que los dos clubes ya conocerán su rival en la siguiente instancia que saldrá del duelo entre Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá que juegan este martes 12 de mayo.

TOLIMA SE JUEGA LA LIGA BETPLAY Y LA COPA LIBERTADORES

Además de estar disputando la Liga BetPlay 2026-I en las fases finales, el Deportes Tolima también está disputando la Copa Libertadores con grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final en el torneo internacional. Si los ibaguereños pasan a las semifinales, se complicará más la intensidad del calendario.

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Si Tolima pasa a las semifinales, seguramente estará enfrentando a Nacional o Internacional de Bogotá en el fin de semana que viene. Luego vendrá el turno de disputar la quinta fecha de la Copa Libertadores contra Coquimbo Unido en Chile y finalizará el torneo internacional contra Universitario de Deportes en Lima, Perú.