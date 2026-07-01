Tolima superó a Lucas González y anunció oficialmente a su nuevo técnico

Deportes Tolima ya tiene nuevo entrenador para el segundo semestre de 2026. El conjunto pijao confirmó de manera oficial la llegada de Sebastián Oliveros, quien asumirá las riendas del equipo para afrontar los tres frentes de competencia de esta temporada.

La confirmación se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del club, donde Tolima le dio la bienvenida al estratega bogotano con un mensaje que hizo referencia a su pasado en Fortaleza FC.

"Una historia que inicia con Fortaleza. Profesor Sebastián Oliveros, bienvenido a La Tribu. En tierra firme se logran los más grandes sueños. Creer es Poder", publicó el club, acompañado de una pieza gráfica en la que también se hace alusión a su anterior equipo.

Con este movimiento, Tolima se decantó por Oliveros luego de que en los últimos días el nombre de Lucas González se oficializó para dirigir a Atlético Nacional.

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¿Quién es Sebastián Oliveros, nuevo DT del Tolima?

Sebastián Oliveros, al igual que Lucas González, nació en Bogotá. Tiene 38 años y llega de Fortaleza FC, club en el que construyó prácticamente toda su carrera como entrenador.

Antes de iniciar su camino en los banquillos, Oliveros tuvo un breve paso como futbolista profesional en España. Además, es profesional en Ciencias del Deporte, formación que ha acompañado su desarrollo como técnico.

Entre 2008 y 2015 trabajó como formador en las categorías menores de Atlético Bogotá, Fortaleza CEIF y La Masía FC. Posteriormente, entre 2015 y 2022, fue asistente técnico en Fortaleza, hasta asumir como entrenador principal en 2023.

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Durante su gestión consiguió el ascenso de Fortaleza a la primera división en 2023 y, dos años después, llevó al club a disputar por primera vez en su historia los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, consolidándose como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano.

Ahora, Oliveros tendrá el reto de pelear por títulos con Deportes Tolima y de realizar una destacada presentación en el plano internacional. En el segundo semestre de 2026, el conjunto pijao afrontará la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Libertadores bajo el mando de Oliveros como director técnico.