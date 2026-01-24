Tolima vs Alianza EN VIVO, 23 de enero: hora y canal Liga BetPlay

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I que va tomando forma y que tendrá un partido interesante con la obligación por parte de Alianza Valledupar FC para sacar los primeros tres puntos tras una derrota en el debut frente a Fortaleza en Bogotá. Los aliancistas juegan su segundo partido en condición de visitante.

Por su parte, Deportes Tolima salió adelante en Barranquilla frente al Junior. Se repitió la final, pero en este caso, la victoria fue de los tolimenses gracias a un resultado de 2-0 con goles de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y de Jersson González, dos jugadores que fueron subcampeones en el 2025.

Sin embargo, el debut dejó importantes contrataciones en el Deportes Tolima con Eduar López que tuvo un gran partido, Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval que fue una de las figuras, pese a que sufrió una expulsión sobre los últimos minutos que empañó un poco la actuación del atlanticense.

Para este compromiso que será el estreno del Tolima en condición de local ante su público, los tolimenses no podrán contar ni con Luis Sandoval ni con Junior Hernández que fueron expulsados en el juego frente al Junior de Barranquilla.

Alianza se armó con Eduard Banguero, Juan Arcilla, Juan Viveros, Ever Meza, Yeiner Londoño. Fichajes que se estrenaron en la Liga BetPlay en la derrota ante Fortaleza.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE DEPORTES TOLIMA VS ALIANZA VALLEDUPAR FC ESTE VIERNES 23 DE ENERO POR LA FECHA 2 DE LA LIGA BETPLAY 2026-I

El partido entre Deportes Tolima vs Alianza Valledupar FC en el Estadio Manuel Murillo Toro iniciará a partir de las 8:30 de la noche en horario de Colombia. Podrá ver el partido por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE DEPORTES TOLIMA VS ALIANZA VALLEDUPAR FC

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.